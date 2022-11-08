10 лет строят концертный зал в Атырау

– В городе есть объекты-долгострои. К примеру, до сих пор не сдан в эксплуатацию Концертный зал, строительство которого было начато 10 лет назад. Более того, сейчас он находится в фактически разрушенном состоянии. Правительству и акимату необходимо окончательно решить все вопросы, связанные со строительством и сдачей подобных объектов, – сказал Президент.Наряду с этим Токаев подчеркнул важность повышения качества профессионально-технического и высшего образования, усиления образовательных учреждений естественно-научного и технического профиля.
– По моей инициативе в Атырау открыт филиал Российского университета нефти и газа имени Губкина. Уверен, что выпускники этого вуза будут востребованы на рынке труда. Вместе с тем по моему поручению западным регионам было предоставлено 10 тысяч грантов для обучения студентов в ведущих вузах Казахстана. Однако мы столкнулись с проблемой их неосвоения. Вчера в Актау я уже говорил об этом. Из четырёх тысяч грантов, выделенных на Атыраускую область, освоено не больше 800. Это очень низкий показатель, – полагает Касым-Жомарт Токаев.Глава государства призвал руководство региона направить усилия на развитие сферы образования и культуры. Он подчеркнул, что в области до сих пор не решена проблема аварийных и трёхсменных школ. Ощущается нехватка детских садов, в очереди в которые стоит около 17 тысяч детей. Для решения этих насущных вопросов предусмотрены необходимые средства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.