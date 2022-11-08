10 лет строят концертный зал в Атырау

Сейчас незаконченное здание находится в разрушенном состоянии. Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев во время своего рабочего визита в Атырауской область отметил, что город должен стать привлекательным и современным, удобным и комфортным для каждого жителя. – В городе есть объекты-долгострои. К примеру, до сих пор не сдан в эксплуатацию Концертный зал, строительство которого было начато 10 лет назад. Более того, сейчас он находится в фактически разрушенном состоянии. Правительству и акимату необходимо окончательно решить все вопросы, связанные со строительством и сдачей подобн