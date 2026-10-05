10-летний мальчик из ЗКО жил на свалке и никогда не ходил в школу

Десятилетний мальчик никогда не ходил в школу, не умел читать и питался тем, что удавалось найти на помойке.

Десятилетний мальчик из Западно-Казахстанской области никогда не ходил в школу, не умел читать и питался тем, что удавалось найти на помойке. Спасти ребенка от опасных условий и асоциальной матери удалось благодаря вмешательству социальных служб и решению суда.

С самого рождения этот мальчик знал совсем другую реальность - далекую от той, в которой живут счастливые дети. Его мать вела глубоко асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем и превратила полуразрушенный, заброшенный дом в притон, где постоянно околачивались сомнительные компании. Об этом сообщил Верховный суд.

- О школе ребенок даже не слышал: в свои десять лет он не умел ни читать, ни писать. Заботы о сыне у женщины не было и в помине - теплую одежду и еду мальчику приходилось добывать на свалке, - рассказали в суде.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки благодаря вмешательству комиссии по делам несовершеннолетних. Сначала ребенка забрали в Центр поддержки детей, нуждающихся в спецсоцуслугах. Позже, в 2026 году, после обследования психолого-медико-педагогической консультацией и по приказу управления образования, мальчика перевели под опеку в областную детскую деревню семейного типа.

- За все это время мать ни разу не навестила сына и не поинтересовалась, как он живет. Проигнорировала она и повестки в суд, в очередной раз показав полное безразличие к судьбе собственного ребенка, - отметили в суде.

В ходе судебного процесса было проведено серьезное психологическое исследование. Вердикт специалистов оказался тяжелым: у мальчика диагностирована глубокая психологическая травма, а эмоциональная связь с матерью потеряна.

- Ребенок испытывает панический ужас при мысли, что мать может вернуться и снова забрать его в тот кошмар на свалку. При этом в детской деревне мальчик впервые почувствовал себя в безопасности. Радость у него вызывают самые простые вещи, которые для других детей стали привычными: чистая постель, горячая еда и нормальные условия, - пояснили в суде.

Специализированный суд по делам несовершеннолетних ЗКО пришел к однозначному выводу: мать злостно уклонялась от родительских обязанностей и менять свою жизнь даже не собиралась. Суд удовлетворил иск детской деревни семейного типа, лишив женщину родительских прав. Кроме того, с нее взысканы алименты, которые будут поступать не на руки матери, а на личный депозитный счет мальчика, чтобы к совершеннолетию у него был финансовый старт в самостоятельную жизнь.

В настоящее время решение суда уже вступило в законную силу. Ребенок окончательно огражден от опасности, и теперь его жизни и будущему ничего не угрожает.