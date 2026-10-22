10 миллионов за искалеченного ребенка: итоги громкого процесса в Уральске

Мать требовала 60 миллионов тенге, но суд урезал сумму в шесть раз.

Водителя КамАЗа обязали выплатить 10 миллионов тенге за сбитого ребенка, сообщает пресс-служба суда ЗКО. Суд №2 Уральска вынес решение по иску матери, чей ребенок пострадал под колесами грузовика.

- Авария произошла из-за того, что водитель "КамАЗа" наехал на ребенка, который получил тяжелейшие травмы. После чего ему установили первую группу инвалидности - теперь он не может передвигаться самостоятельно. По закону владелец машины отвечает за вред как хозяин источника повышенной опасности. Мать просила суд взыскать с водителя 60 миллионов тенге моральной компенсации, - пояснили в суде.

Судья учел все обстоятельства: тяжесть увечий, необходимость долгого лечения и глубину перенесенных страданий ребенка и семьи. В итоге суд удовлетворил иск частично, обязав ответчика выплатить 10 миллионов тенге. Требования по материальному ущербу отклонили, так как эти расходы уже покрыла страховка.

Решение пока не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе суда ЗКО.

