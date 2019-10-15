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Социум

10 млрд тенге составил объем сельхозпродукции в Акжайыкском районе

Акжайыкский район сегодня один из самых динамично развивающихся. Аким района Калияр Айтмухамбетов на праздновании Дня района отметил, что в этом заслуга всех жителей. В честь праздника на площади Бәйгетөбе в районном центре были организованы и проведены насыщенные культурно-массовые мероприятия и национальные игры. Были поставлены юрты от 18 сельских округов района. Аким района Калияр Айтмухамбетов поздравил сельчан с праздником и ознакомил их с социально-экономическим развитием района. На сегодняшний день в районе 93 тысячи КРС, 36 тысяч лошадей, 191 верблюдов и 258 тысяч овец и коз. Есть кре
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10 млрд тенге составил объем сельхозпродукции в Акжайыкском районе
Акжайыкский район сегодня один из самых динамично развивающихся. Аким района Калияр Айтмухамбетов на праздновании Дня района отметил, что в этом заслуга всех жителей. В честь праздника на площади Бәйгетөбе в районном центре были организованы и проведены насыщенные культурно-массовые мероприятия и национальные игры. Были поставлены юрты от 18 сельских округов района.
Аким района Калияр Айтмухамбетов поздравил сельчан с праздником и ознакомил их с социально-экономическим развитием района. На сегодняшний день в районе 93 тысячи КРС, 36 тысяч лошадей, 191 верблюдов и 258 тысяч овец и коз. Есть крестьянские хозяйства, которые занимаются разведением племенного скота и скрещиванием разных пород. Огромным успехом пользуется так называемый «тайпакский арбуз», выращиваемый в селе Тайпак, который ежегодно экспортируется по всей области и в соседние регионы. В этом году 63 фермерских хозяйства собрали 12 144 тонны урожая. В последние месяцы осени фермеры прилагают все усилия для максимального сбора сельхозпродукции до наступления первых холодов. По словам акима района, общий объем продукции сельского хозяйства в этом году составил более 10 миллиардов тенге. Недавно при поддержке руководства области на радость сельчанам был установлен понтонный мост через реку Урал стоимостью в 175 млн тенге. Несомненно, мост окажет положительное влияние на динамику развития района и улучшение качества жизни сельчан. В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в районе стартовали пять проектов общей стоимостью 612 млн тенге. Ведется ремонт здания средней школы №1 села Чапаево и районной детско-юношеской спортивной школы, а также ряда улиц села Чапаева протяженностью 3,4 км. Сегодня на улице Абулхаир-хана в районном центре полностью установлены уличные фонари. Полным ходом идет капитальный ремонт медицинских пунктов в селах Кабыршакты, Мерген, Есенсай, Тасоба и Кызылжар. По району победители проекта Zhas Project бесплатно распространяют продукты питания, согласно условиям проекта. Лучшими признаны 30 бизнес-планов, участвовавших в данном проекте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА

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