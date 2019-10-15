10 млрд тенге составил объем сельхозпродукции в Акжайыкском районе

Акжайыкский район сегодня один из самых динамично развивающихся. Аким района Калияр Айтмухамбетов на праздновании Дня района отметил, что в этом заслуга всех жителей. В честь праздника на площади Бәйгетөбе в районном центре были организованы и проведены насыщенные культурно-массовые мероприятия и национальные игры. Были поставлены юрты от 18 сельских округов района. Аким района Калияр Айтмухамбетов поздравил сельчан с праздником и ознакомил их с социально-экономическим развитием района. На сегодняшний день в районе 93 тысячи КРС, 36 тысяч лошадей, 191 верблюдов и 258 тысяч овец и коз. Есть кре