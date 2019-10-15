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Происшествия

Все убранные в городе ограждения были отправлены в районы - отдел ЖКХ Уральска

В ЖКХ прокомментировали ситуацию вокруг продажи металлических ограждений на сайте OLX, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Миржана Нуртазиева, те ограждения, которые были убраны с улиц города отделом ЖКХ были переданы в районы. - У нас имеется акт приема-передачи. Все документально оформлено. Но на улицах города остались не снятые металлические ограждения, к примеру, по улице Курмангазы. По поводу объявления, сейчас идут разбирательства. Туда направлены полицейские. По результатам мы еще раз прокомментируем сложившую
Кристина Кобина
Все убранные в городе ограждения были отправлены в районы - отдел ЖКХ Уральска
В ЖКХ прокомментировали ситуацию вокруг продажи металлических ограждений на сайте OLX, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Миржана Нуртазиева, те ограждения, которые были убраны с улиц города отделом ЖКХ были переданы в районы. - У нас имеется акт приема-передачи. Все документально оформлено. Но на улицах города остались не снятые металлические ограждения, к примеру, по улице Курмангазы. По поводу объявления, сейчас идут разбирательства. Туда направлены полицейские. По результатам мы еще раз прокомментируем сложившуюся ситуацию, - заверил Миржан Нуртазиев. Напомним, на сайте OLX продавали ограждения, похожие на те, которые убрали с улиц Уральска. По городу металлические заборы и ограждения стали убирать в середине июля, тогда началась реализация программы "Город без барьеров". Всего было демонтировано порядка 17 километров ограждений, на 8 участках. 1 августа они были переданы в районы области, где их должны были установить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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