Все убранные в городе ограждения были отправлены в районы - отдел ЖКХ Уральска

В ЖКХ прокомментировали ситуацию вокруг продажи металлических ограждений на сайте OLX, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Миржана Нуртазиева, те ограждения, которые были убраны с улиц города отделом ЖКХ были переданы в районы. - У нас имеется акт приема-передачи. Все документально оформлено. Но на улицах города остались не снятые металлические ограждения, к примеру, по улице Курмангазы. По поводу объявления, сейчас идут разбирательства. Туда направлены полицейские. По результатам мы еще раз прокомментируем сложившую