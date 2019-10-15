В Атырау маленькая девочка провела 10 дней в реанимации из-за воспаления легких

5-летнюю девочку с сыпью на коже срочно доставили в больницу №2, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам матери малышки, температура пациентки повышалась в течение 3 дней и в итоге привела к отеку ног. Из-за неэффективности начальной стадии лечения у ребенка в отделении «детских сердечно-сосудистых заболеваний» была диагностирована «острая ревматическая лихорадка». - Избыточное скопление воздуха и жидкости в легких у пациентки сопровождалось болью, слабостью, лихорадкой и повышенной температурой до 39 °C, присутствовал отек ног и везикулезная сыпь. Около 25 дней девочка получала