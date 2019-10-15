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Социум

В Атырау маленькая девочка провела 10 дней в реанимации из-за воспаления легких

5-летнюю девочку с сыпью на коже срочно доставили в больницу №2, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам матери малышки, температура пациентки повышалась в течение 3 дней и в итоге привела к отеку ног. Из-за неэффективности начальной стадии лечения у ребенка в отделении «детских сердечно-сосудистых заболеваний» была диагностирована «острая ревматическая лихорадка». - Избыточное скопление воздуха и жидкости в легких у пациентки сопровождалось болью, слабостью, лихорадкой и повышенной температурой до 39 °C, присутствовал отек ног и везикулезная сыпь. Около 25 дней девочка получала
Дана Рахметова
В Атырау маленькая девочка провела 10 дней в реанимации из-за воспаления легких
5-летнюю девочку с сыпью на коже срочно доставили в больницу №2, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам матери малышки, температура пациентки повышалась в течение 3 дней и в итоге привела к отеку ног. Из-за неэффективности начальной стадии лечения у ребенка в отделении «детских сердечно-сосудистых заболеваний» была диагностирована «острая ревматическая лихорадка». - Избыточное скопление воздуха и жидкости в легких у пациентки сопровождалось болью, слабостью, лихорадкой и повышенной температурой до 39 °C, присутствовал отек ног и везикулезная сыпь. Около 25 дней девочка получала лечение. Она провела 10 дней в реанимации. На данный момент состояние пациентки не вызывает беспокойства, - рассказала заведующая реанимационным отделением Раушан Муханова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
девочка

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