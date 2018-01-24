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Социум

10 многоэтажек Уральска отремонтируют по программе «Модернизация ЖКХ»

За 6 лет в рамках программы «Модернизация ЖКХ» были отремонтированы 92 многоквартирных дома в Уральске, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ« Как сообщили в акимате г. Уральск, в 2017 году по данной госпрограмме были заменены 7 лифтов и отремонтированы 5 многоэтажек. — Одним из больших объектов прошлого года стал многоквартирный дом по улице Ружейникова, 10/1. Там была заменена кровля, отремонтировали фасад здания, подвал, а также была заменена система теплоснабжения. Несколько лет жильцы данного дома жаловались на то, что у них очень слабое отопление.
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10 многоэтажек Уральска отремонтируют по программе «Модернизация ЖКХ»
За 6 лет в рамках программы «Модернизация ЖКХ» были отремонтированы 92 многоквартирных дома в Уральске, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ« Как сообщили в акимате г. Уральск, в 2017 году по данной госпрограмме были заменены 7 лифтов и отремонтированы 5 многоэтажек. — Одним из больших объектов прошлого года стал многоквартирный дом по улице Ружейникова, 10/1. Там была заменена кровля, отремонтировали фасад здания, подвал, а также была заменена система теплоснабжения. Несколько лет жильцы данного дома жаловались на то, что у них очень слабое отопление. Все это было из-за изношенности системы теплоснабжения, — пояснили в городском акимате. Стоит отметить, что всего в период с 2011 по 2017 годы в Уральске по программе «Модернизация ЖКХ» был произведен ремонт в 92 домах. В 2018 году по этой же госпрограмме планируется отремонтировать еще 10 многоэтажек и заменить 10 лифтов.
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