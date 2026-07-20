Склады готовы, миллиарды выделены: как в ЗКО проходит сбор урожая

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, в 2026 году сельскохозяйственными культурами в области засеяно 676 тысяч гектаров. В рамках диверсификации аграрии сократили площади под пшеницу на 27 тысяч гектаров (до 161 тысячи), но увеличили долю масличных культур почти до 176 тысяч гектаров. Еще 215 тысяч гектаров отведено под кормовые культуры, а 4,1 тысячи гектаров заняли картофель и овощи.

На сегодняшний день в регионе уже скошено 30 тысяч гектаров озимых зерновых. Средняя урожайность составила 30 центнеров с гектара, а общий объем собранного качественного зерна достиг 85,6 тысячи тонн.

Глава региона посетил три крупных ТОО, где зафиксированы отличные показатели урожайности:

ТОО "Раздолье": озимая пшеница убрана на площади 1904 гектара, фермеры получают по 45-50 центнеров с гектара.

ТОО "Хаминское": урожайность золотого зерна составила 35-40 центнеров с гектара.

ТОО "Агросервис-Батыс": аграрии установили рекорд, собрав до 70 центнеров с гектара.

Для приемки нового урожая в районе Байтерек, Бурлинском, Теректинском, Таскалинском, Шынгырлауском районах и Уральске в штатном режиме работают 8 лицензированных элеваторов общей емкостью 586 тысяч тонн. Дополнительно у самих фермеров есть склады еще на 174 тысячи тонн продукции. На проведение уборочной кампании выделено 11,2 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива.

На финансирование полевых работ области выделили 22,9 млрд тенге:

12,9 млрд тенге - через Аграрную кредитную корпорацию;

10 млрд тенге - через СПК Aqjaiyq.

По программе "Кен дала-2" фермеры уже получили льготные кредиты под 5% годовых на общую сумму 15,3 млрд тенге.

Особое внимание Нариман Турегалиев уделил борьбе с вредителями. Он проверил, как прошла обработка полей против саранчи и сорняков. Благодаря своевременной химической защите посевы удалось отстоять.