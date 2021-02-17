Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил аким города Абат Шыныбеков во время отчетной встречи с населением, всего в очереди на получение жилья стоят около 21 тысячи человек. В этом году по государственным программам планируется строительство 10 многоэтажных жилых домов. – Семь домов будут реализованы через АО "Отбасы банк", остальные дома будут предоставлены в качестве арендного жилья. За счет частных инвестиций в этом году в городе строится 72 тысячи квадратных метров жилья, - сообщил Абат Шыныбеков. Кроме этого, по словам градоначальника, в Уральске решается проблема аварийного жилья. Это делается за счет совместной работы государства и частного бизнеса. Старые дома сносят, а на их месте строят новые. – В настоящее время в рамках проекта строятся три дома. В этом году мы начнем строительство еще пяти домов взамен аварийных, - добавил Абат Шыныбеков. К слову, на первых этажах новых домов будут расположены такие объекты, как детские сады, поликлиники, полицейские пункты и супермаркеты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.