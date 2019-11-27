10 полицейских уволили в Актобе после избиения участника драки (видео)

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Превышение власти или должностных полномочий", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WUjgN5bOjlw Видео 18+. Видео содержит сцены насилия Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, был выявлен факт превышения должностных полномочий сотрудниками патрульной полиции управления полиции г.Актобе. - Служебной проверкой установлено, что 24 ноября в 15.00 в дежурную часть ГОП №3 Алматинского района УП г.Актобе поступило телефонное сообщение от посетителя кафе «Заходи» о том, что в кафе идет драка. На место прои