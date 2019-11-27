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Происшествия

10 полицейских уволили в Актобе после избиения участника драки (видео)

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Превышение власти или должностных полномочий", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WUjgN5bOjlw Видео 18+. Видео содержит сцены насилия Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, был выявлен факт превышения должностных полномочий сотрудниками патрульной полиции управления полиции г.Актобе. - Служебной проверкой установлено, что 24 ноября в 15.00 в дежурную часть ГОП №3 Алматинского района УП г.Актобе поступило телефонное сообщение от посетителя кафе «Заходи» о том, что в кафе идет драка. На место прои
Дана Рахметова
10 полицейских уволили в Актобе после избиения участника драки (видео)
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Превышение власти или должностных полномочий", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WUjgN5bOjlw Видео 18+. Видео содержит сцены насилия Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, был выявлен факт превышения должностных полномочий сотрудниками патрульной полиции управления полиции г.Актобе. - Служебной проверкой установлено, что 24 ноября в 15.00 в дежурную часть ГОП №3 Алматинского района УП г.Актобе поступило телефонное сообщение от посетителя кафе «Заходи» о том, что в кафе идет драка. На место происшествия был направлен наряд патрульной полиции, где последними установлен факт хулиганства, а именно один из троих доставленных беспричинно избивал посетительницу кафе. В ГОП №3 Алматинского района были задержаны и доставлены трое участников драки, находящиеся в алкогольном опьянении, которые при доставлении в отдел полиции оказали неповиновение сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство", а также уголовное дело по статье 378 УК РК "Оскорбление сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей". Между тем, как сообщили в пресс-службе ДП, при доставлении в отдел полиции в коридоре перед дежурной частью сотрудник патрульной полиции "нанес телесные повреждения доставленному". - По факту нанесения телесных повреждений управлением собственной безопасности ДП Актюбинской области начато досудебное расследование по ст.362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий". Приказом начальника департамента полиции уволены 10 сотрудников патрульной полиции, и трое полицейских, причастных к данному инциденту, привлечены к дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе ДП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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