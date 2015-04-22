10 пожарных расчетов прибыли к зданию пединститута в Уральске

Сегодня, 22 апреля, в 10 часов к зданию ЗКГУ имени М. Утемисова одна за другой приехали 10 пожарных машин. В службу 101 поступило сообщение о пожаре в университете, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Однако буквально через несколько минут пожарные машины стали разворачиваться и уезжать. Как пояснил первый проректор ЗКГУ имени М.Утемисова Асет ТАСМАГАМБЕТОВ, они почувствовали посторонний запах в здании университета, поэтому вызвали сотрудников ДЧС ЗКО. Как рассказала главный специалист ДЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВА, на место выезжали 10 единиц техники и 30 человек личного состава аварий