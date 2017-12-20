Камила НУГУМАШЕВА родилась с редким диагнозом гиперинсулинизм, на лечение за границей родителям нужно собрать 30 тысяч евро, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ обратился в немецкий фонд «Ein Herz fur Kinder» с просьбой о финансовой помощи на лечение его дочери в Дании. - Я обратился в немецкий фонд, потому что у нас нет другого выхода, Камилу нужно спасать. Я очень им благодарен, потому что они выделили огромную сумму - 10 тысяч евро. Сейчас моя дочь по-прежнему находится в больнице, она все время лежит под капельницей с глюкозой. Ее нельзя даже искупать, потому что если попадет вода, то может пойти нагноение. И на руки тоже нельзя брать, может оторваться катетер, а это проблема, - пояснил Олег. Кроме того, родителям Камилы удалось собрать собственными силами 1,6 миллиона тенге через социальные сети и с помощью благотворительных ярмарок. - По поводу квоты никаких новостей нет. Ее еще не выделили, и мы не знаем, выделят ли вообще, а время не ждет, - рассказал отец девочки. Напомним,  Камиле НУГУМАШЕВОЙ после рождения был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции. Девочке необходимо провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорожденный может быть поражен, после чего она останется инвалидом на всю жизнь. Однако наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Родители продолжают сбор денежных средств, проводят благотворительные ярмарки. Им удалось собрать 1,2 миллиона тенге.  Отец Камилы обращался к министру труда РК на сайте электронного правительства. Все, кто желает помочь Камиле НУГУМАШЕВОЙ, могут позвонить по номерам телефонов родителей: 8 (707) 868-81-48, 8 (705) 504-10-15 или перевести денежные средства на счет АО «Народный банк Казахстана» № KZ536015823100123834 , БИН 960941000145 , АО «Каспий Банк» № KZ10722R000143405967, № карточки KZ78722С000016157304, АО «Казкоммерцбанк» № KZ57926001PN02699198, Киви кошелек 8 (705) 814 22 14 ИИН 821121302028. Фото предоставлено родителями девочки