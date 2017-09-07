100 киелі орынның тізіміне өңірден 6 нысан енгізу ұсынылған
Нұротандықтар» Елбасының "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыруға белсене атсалысуда. Бұл туралы бүгін "Нұр Отан" партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының 21-ші кезектен тыс конференциясында айтылды. Жиында Президент мақаласынан туындайтын міндеттерді орындау бойынша атқарылған жұмыс сараланып, облыстық мәслихат депутаттығына партия атынан үміткерлер ұсынылды. Өңірде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы жүйелі жүзеге аса бастады. Кешенді жоспар бекітілді. Оған 20 жоба енгізілген. Олардың қатарында ашық аспан астында музей ашу, киелі орындардың инфрақұрылымын дамыту, көне жәдігерлерді табу се