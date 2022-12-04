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Социум

100 лет готовится отметить старейший педагог ЗКО

Пятого декабря 100-летний юбилей отмечает отличник народного просвещения Казахской ССР и Почётный гражданин Бурлинского района Мария Никифоровна Пащенко. Мария Никифоровна все годы прожила в Бурлинском районе – здесь родилась, вышла замуж, почти 40 лет проработала в сельских и городских школах. Сейчас её первым выпускникам давно за 80 лет. Живёт старейший педагог рядом со школой №1 в Аксае, где проработала последние семь лет перед пенсией. - Меня и после пенсии оставляли работать, не хотели отпускать из школы, но нужно было помогать дочерям с внуками, - говорит наша собеседница. Несмотря на по
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100 лет готовится отметить старейший педагог ЗКО

Пятого декабря 100-летний юбилей отмечает отличник народного просвещения Казахской ССР и Почётный гражданин Бурлинского района Мария Никифоровна Пащенко.

100 лет готовится отметить старейшей педагог ЗКО
100 лет готовится отметить старейшей педагог ЗКО

Мария Никифоровна все годы прожила в Бурлинском районе – здесь родилась, вышла замуж, почти 40 лет проработала в сельских и городских школах. Сейчас её первым выпускникам давно за 80 лет.

Живёт старейший педагог рядом со школой №1 в Аксае, где проработала последние семь лет перед пенсией.

- Меня и после пенсии оставляли работать, не хотели отпускать из школы, но нужно было помогать дочерям с внуками, - говорит наша собеседница.

Несмотря на почтенный возраст, её отличает прекрасная память, и она охотно рассказывает о своей жизни.

- Я родом из села Харьковаловка Бурлинского района. Сейчас этого села уже нет. Родилась в 1922 году. Нас у родителей было девять детей, но в живых осталось пять. Я была средней. Почему выбрала профессию учителя? – задумывается Мария Никифоровна, - Когда училась в железнодорожной школе на станции Казахстан (ныне ОШ №5 Аксая – прим. автора) была пионервожатой. Вообще нравилось работать в школе, с детьми. Да и потом старший брат настоял, чтобы после окончания школы я поступала в педучилище. «Мама, пусть Маруся будет учительницей. И вам опорой будет в старости», - уговаривал он маму. Всё так и получилось – мама после со мной доживала, а брат погиб на войне…

Педагогическое училище в Уральске 18-летняя Мария Калашникова (а такую фамилию она носила до замужества) окончила в июне 1941 года.

- Нас распределяли кого куда. Мне выпала Успеновка Бурлинского района, где я вела объединенные классы – это когда в одном кабинете, например, второй и четвёртый классы. Была я тогда совсем молоденькой и невысокого роста, вот и прозвали меня все «маленькой учительницей», - с улыбкой вспоминает Мария Никифоровна.

 Вспоминает, как вместе с учениками готовили посылки для фронта с рукавицами, носками, кисетами, тёплыми вещами, собирали на колхозных полях колоски.

- Тогда вся общественная нагрузка приходилась на учителей. В школе мы разве что не ночевали, - говорит Мария Никифоровна.

К слову, за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны педагог награждена медалью.

С 1944 по 1969 годы Мария Никифоровна проработала в начальной школе села Аралтал, где была директором. Там же, в Аралтале, она организовала драмкружок, которым руководила 15 лет.

- На наши постановки собиралось всё село. А ставили мы спектакли по произведениям советских писателей, о наших современниках, о том, что волнует людей, - рассказывает Мария Никифоровна.

В 1969 году женщина с семьей переехала в Аксай, где уже работала в районном отделе образования, а после – в ОШ №1. За многолетнюю педагогическую деятельность Мария Никифоровна не раз отмечалась Почётными грамотами от областного и районного отдела образования, а в 1960 году получила звание «Отличник народного просвещения Казахской ССР». Но выше всех наград и регалий Мария Никифоровна считает те знания, которые она заложила детям.

- Тогда было совсем другое отношение у детей к учителям. Мы были авторитетом для них. Если что сказал учитель – это воспринималось как истина в последней инстанции. Да и взрослые всегда с уважением относились к педагогам. Идёшь по улице, с тобой все здороваются, а мужчины, особенно пожилые, кепки снимали и кланялись. Не скажу что сейчас всё плохо, просто всё стало по-другому. Дети стали другими. Здесь, конечно, свою роль сыграли новые технологии. Сейчас уже в начальных классах дети знают гораздо больше, чем их ровесники в 60-70 годах. Вот из-за коронавируса дети вынуждены были учиться дистанционно. Но чему можно научиться на расстоянии? Нужно ведь не только слышать учителя, но и быть в контакте с ним, видеть его выражение лица, его жесты, поскольку учитель не только говорит, но и показывает. Одним словом обучение должно быть наглядным - считает педагог.

100 лет готовится отметить старейшей педагог ЗКО
100 лет готовится отметить старейшей педагог ЗКО

Раньше детей обучали выразительному чтению, красиво писать чернилами писали. Помимо этого, по словам педагога, старались больше времени уделять внутреннему развитию ребёнка – учили любить природу, бережно относиться к окружающей среде, уважать старших.

- Закладывали фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться жизнь. Помню, как с детьми встречали рассвет, чтобы не проспать, ребятишки все ночевали у нас в доме – все легли спать на полу, а перед восходом солнца я их разбудила. Походы устраивали у нас во дворе, в саду, - вспоминает наша собеседница.

В благодарность своей первой учительнице в год её 90-летия ученики организовали в стенах школы №1 праздничный юбилейный вечер.

- Было неожиданно и приятно, что до сих пор меня помнят, - признается Мария Никифоровна и добавляет, что гордится, что воспитала своих учеников достойными людьми.

Впрочем, всех своих коллег и учеников она хорошо помнит. И не просто помнит, но может назвать по именам и фамилиям.

- Тренирую память, - так объясняет она. - Сейчас плохо вижу, читать уже не могу. Раньше читала постоянно, как только была свободная минута. Библиотека у нас большая. А сейчас если дочь мне вслух читает кроссворд – с удовольствием отгадываю, на память читаю стихи, вспоминаю своих учеников пофамильно.

Может быть в этом и кроётся секрет долголетия Марии Никифоровны, что она старается держать ясным ум. Плюс к этому ежедневная зарядка и умеренный труд.

- Есть такой анекдот: если много стоять – можно заработать варикоз, лежать – пролежни, сидеть – геморрой, есть – язву, не есть –дистрофию, водку пить – цирроз, любить – инфаркт. Везде нужна золотая середина. Вот я её и придерживаюсь. Но главное –нужно двигаться и не сидеть без дела. Вяжу крючком и спицами коврики, здесь особенное зрение не нужно, действуют только руки, занимаюсь цветами, поливаю, и, конечно же, зарядка по утрам. Без неё  никак, - делится Мария Пащенко.

А ещё, как поведала её дочь, Мария Никифоровна сама чистит снег во дворе и топит баню.

К слову, у Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семёновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Две из них тоже выбрали профессию учителя и до самой пенсии работали в школах Аксая. Радуют бабушку не только внуки, но и многочисленные правнуки. Огорчает только, что уже 10 лет как ушёл из жизни Николай Семёнович.

- Мы с ним всегда были вместе. Познакомились в 1943 году. Он тогда жил на разъезде Пепел, приезжал к нам в Аралтал на вечерки. Тогда клуба не было, молодёжь летом собиралась на улице, сидели на брёвнах: знакомились, общались, танцевали. А Николай Семёнович был замечательным гармонистом. Ни одна вечёрка без него не обходилась. Там и познакомились. Вскоре он ушел на фронт. Перед этим приезжал ко мне попрощаться. Потом писал письма с фронта. А в 1946 после фронта и службы армии он вернулся домой, и мы поженились.

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Аксай учитель

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