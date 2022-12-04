100 лет готовится отметить старейший педагог ЗКО

Пятого декабря 100-летний юбилей отмечает отличник народного просвещения Казахской ССР и Почётный гражданин Бурлинского района Мария Никифоровна Пащенко. Мария Никифоровна все годы прожила в Бурлинском районе – здесь родилась, вышла замуж, почти 40 лет проработала в сельских и городских школах. Сейчас её первым выпускникам давно за 80 лет. Живёт старейший педагог рядом со школой №1 в Аксае, где проработала последние семь лет перед пенсией. - Меня и после пенсии оставляли работать, не хотели отпускать из школы, но нужно было помогать дочерям с внуками, - говорит наша собеседница. Несмотря на по

Пятого декабря 100-летний юбилей отмечает отличник народного просвещения Казахской ССР и Почётный гражданин Бурлинского района Мария Никифоровна Пащенко.

100 лет готовится отметить старейшей педагог ЗКО

Мария Никифоровна все годы прожила в Бурлинском районе – здесь родилась, вышла замуж, почти 40 лет проработала в сельских и городских школах. Сейчас её первым выпускникам давно за 80 лет.

Живёт старейший педагог рядом со школой №1 в Аксае, где проработала последние семь лет перед пенсией.

- Меня и после пенсии оставляли работать, не хотели отпускать из школы, но нужно было помогать дочерям с внуками, - говорит наша собеседница.

Несмотря на почтенный возраст, её отличает прекрасная память, и она охотно рассказывает о своей жизни.

- Я родом из села Харьковаловка Бурлинского района. Сейчас этого села уже нет. Родилась в 1922 году. Нас у родителей было девять детей, но в живых осталось пять. Я была средней. Почему выбрала профессию учителя? – задумывается Мария Никифоровна, - Когда училась в железнодорожной школе на станции Казахстан (ныне ОШ №5 Аксая – прим. автора) была пионервожатой. Вообще нравилось работать в школе, с детьми. Да и потом старший брат настоял, чтобы после окончания школы я поступала в педучилище. «Мама, пусть Маруся будет учительницей. И вам опорой будет в старости», - уговаривал он маму. Всё так и получилось – мама после со мной доживала, а брат погиб на войне…

Педагогическое училище в Уральске 18-летняя Мария Калашникова (а такую фамилию она носила до замужества) окончила в июне 1941 года.

- Нас распределяли кого куда. Мне выпала Успеновка Бурлинского района, где я вела объединенные классы – это когда в одном кабинете, например, второй и четвёртый классы. Была я тогда совсем молоденькой и невысокого роста, вот и прозвали меня все «маленькой учительницей», - с улыбкой вспоминает Мария Никифоровна.

Вспоминает, как вместе с учениками готовили посылки для фронта с рукавицами, носками, кисетами, тёплыми вещами, собирали на колхозных полях колоски.

- Тогда вся общественная нагрузка приходилась на учителей. В школе мы разве что не ночевали, - говорит Мария Никифоровна.

К слову, за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны педагог награждена медалью.

С 1944 по 1969 годы Мария Никифоровна проработала в начальной школе села Аралтал, где была директором. Там же, в Аралтале, она организовала драмкружок, которым руководила 15 лет.

- На наши постановки собиралось всё село. А ставили мы спектакли по произведениям советских писателей, о наших современниках, о том, что волнует людей, - рассказывает Мария Никифоровна.

В 1969 году женщина с семьей переехала в Аксай, где уже работала в районном отделе образования, а после – в ОШ №1. За многолетнюю педагогическую деятельность Мария Никифоровна не раз отмечалась Почётными грамотами от областного и районного отдела образования, а в 1960 году получила звание «Отличник народного просвещения Казахской ССР». Но выше всех наград и регалий Мария Никифоровна считает те знания, которые она заложила детям.

- Тогда было совсем другое отношение у детей к учителям. Мы были авторитетом для них. Если что сказал учитель – это воспринималось как истина в последней инстанции. Да и взрослые всегда с уважением относились к педагогам. Идёшь по улице, с тобой все здороваются, а мужчины, особенно пожилые, кепки снимали и кланялись. Не скажу что сейчас всё плохо, просто всё стало по-другому. Дети стали другими. Здесь, конечно, свою роль сыграли новые технологии. Сейчас уже в начальных классах дети знают гораздо больше, чем их ровесники в 60-70 годах. Вот из-за коронавируса дети вынуждены были учиться дистанционно. Но чему можно научиться на расстоянии? Нужно ведь не только слышать учителя, но и быть в контакте с ним, видеть его выражение лица, его жесты, поскольку учитель не только говорит, но и показывает. Одним словом обучение должно быть наглядным - считает педагог.

100 лет готовится отметить старейшей педагог ЗКО

Раньше детей обучали выразительному чтению, красиво писать чернилами писали. Помимо этого, по словам педагога, старались больше времени уделять внутреннему развитию ребёнка – учили любить природу, бережно относиться к окружающей среде, уважать старших.

- Закладывали фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться жизнь. Помню, как с детьми встречали рассвет, чтобы не проспать, ребятишки все ночевали у нас в доме – все легли спать на полу, а перед восходом солнца я их разбудила. Походы устраивали у нас во дворе, в саду, - вспоминает наша собеседница.

В благодарность своей первой учительнице в год её 90-летия ученики организовали в стенах школы №1 праздничный юбилейный вечер.

- Было неожиданно и приятно, что до сих пор меня помнят, - признается Мария Никифоровна и добавляет, что гордится, что воспитала своих учеников достойными людьми.

Впрочем, всех своих коллег и учеников она хорошо помнит. И не просто помнит, но может назвать по именам и фамилиям.

- Тренирую память, - так объясняет она. - Сейчас плохо вижу, читать уже не могу. Раньше читала постоянно, как только была свободная минута. Библиотека у нас большая. А сейчас если дочь мне вслух читает кроссворд – с удовольствием отгадываю, на память читаю стихи, вспоминаю своих учеников пофамильно.

Может быть в этом и кроётся секрет долголетия Марии Никифоровны, что она старается держать ясным ум. Плюс к этому ежедневная зарядка и умеренный труд.

- Есть такой анекдот: если много стоять – можно заработать варикоз, лежать – пролежни, сидеть – геморрой, есть – язву, не есть –дистрофию, водку пить – цирроз, любить – инфаркт. Везде нужна золотая середина. Вот я её и придерживаюсь. Но главное –нужно двигаться и не сидеть без дела. Вяжу крючком и спицами коврики, здесь особенное зрение не нужно, действуют только руки, занимаюсь цветами, поливаю, и, конечно же, зарядка по утрам. Без неё никак, - делится Мария Пащенко.

А ещё, как поведала её дочь, Мария Никифоровна сама чистит снег во дворе и топит баню.

К слову, у Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семёновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Две из них тоже выбрали профессию учителя и до самой пенсии работали в школах Аксая. Радуют бабушку не только внуки, но и многочисленные правнуки. Огорчает только, что уже 10 лет как ушёл из жизни Николай Семёнович.