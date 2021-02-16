Иллюстративное фото из архива "МГ" В 16.00 начался отчет акима города Уральска Абата Шыныбекова перед населением. Проходит он в онлайн режиме. Во время отчета градоначальник рассказал о пассажирском транспорте и заверил, что в этом году автопарк обновится. - В этом году за счет частных инвестиций, при соответствующей государственной поддержке планируется закупить около 100 новых автобусов в целях обновления автобусного парка города. Также начата подготовительная работа по внедрению электронной системы оплаты проезда на всех городских маршрутах, - рассказал Абат Шыныбеков. К слову, в настоящее время пассажирский транспорт города состоит из 29 городских, 10 дачных и шести пригородных маршрутов. - Также мы уделяем особое внимание состоянию дорог в областном центре. В этом году завершим ремонт 16,7 километра дорог, это переходящие объекты прошлого года. Завершится строительство дороги до микрорайона Сарыарка в Деркуле и микрорайона Сарытау в Зачаганске. В настоящее время готовится документация на капитальный ремонт 33 улиц протяженностью 44 километра, - пояснил градоначальник. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.