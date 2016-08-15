Иллюстративное фото из архива "МГ" Судом установлено, что в ходе расследования уголовного дела Муканов допустил утрату вещественных доказательств в виде 100 рогов сайгаков из 149, изъятых им у подозреваемых лиц. - С целью сокрытия факта их утери, он сфальсифицировал материалы расследуемого им уголовного дела, а именно уничтожил оригиналы процессуальных документов и подделал протокол выемки, осмотра места происшествия, где указал об изъятии 45 рогов, а также подписи присутствующих лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Далее Муканов подготовил постановление о признании в качестве вещественных доказательств от 1 августа 2015 года, куда внес заведомо ложные сведения об изъятии у подозреваемого 49 рогов. На суде Муканов не признал вину, однако государственным обвинителем суду было представлено достаточных доказательств, подтверждающих его вину. - Уральским городским судом следователь ДВД ЗКО Муканов осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением занимать должности в государственных органах за халатность, фальсификацию материалов уголовного дела и служебный подлог, - заявили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Приговор не вступил в законную силу.