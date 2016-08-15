По словам сотрудников управления административной полиции, такая система сможет обеспечивать безопасность дорожного движения, фиксируя в автоматическом режиме автотранспорт, который нарушает скоростной режим. Операторы ЦОУ будут отслеживать тех, кто нарушает общественный порядок. Сейчас комплекс работает в пилотном режиме и проходит апробацию. Приживется ли ноу-хау на уральских дорогах - пока не известно. Нужно отметить, что в городе уже работают три интеллектуальных перекрестка, которые круглосуточно ведут отслеживание автонарушителей на самых оживленных улицах города. А на выездах из города стационарные системы «Автоураган» выявляют автомобили, которыми управляют водители, имеющие задолженности по штрафам. - Задолженности населения по административным штрафам и за нарушение правил дорожного движения - вопрос злободневный, - говорит инспектор отдела административной практики УАП ДВД ЗКО Олжас ИБРАЙЫМОВ. - Так, с начала года было наложено 5923 штрафа на сумму 516 миллионов тенге, из них погашены 238 миллионов тенге. Что касается «умных перекрестков», то с начала года было зарегистрировано специальными техническими средствами 3192 нарушения, по которым соответственно были вынесены предписания на сумму 48 миллионов тенге, из них взыскано 35 миллионов тенге.