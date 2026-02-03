Всего таких участков в Казахстане выявлено 14.

В Казахстане приняли решение временно приостановить взимание платы за проезд на тех участках платных автодорог, где выявлены дефекты покрытия, которые могут повлиять на безопасность движения, сообщается на официальном канале национального оператора дорог «КазАвтоЖол».

После совместных обследований комиссией с участием специалистов национального оператора, Центра качества дорожных активов и ТОО «КАЖ‑Сервис» на ряде платных отрезков выявили деформации дорожного полотна и другие недостатки, способные ухудшить условия движения и безопасность.

В связи с этим Министерство транспорта через уполномоченный орган — Комитет автомобильных дорог — согласовало временное прекращение взимания платы на таких отрезках. Эта мера действует с 29 января 2026 года и сохраняется до тех пор, пока дефекты не будут устранены.

Работы по ремонту дефектных участков планируется начать в 2026 году в рамках сезонных дорожных работ. Состояние платных трасс будет регулярно контролироваться, чтобы вовремя выявлять и ликвидировать проблемные места.

Полный перечень платных дорог, на участках которых временно отменена плата за проезд: