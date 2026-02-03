Овощи поступят в торговые сети по фиксированным ценам, что позволит сдержать рост стоимости социально значимых продуктов.

В правительстве прошло совещание по вопросам сдерживания инфляции. По итогам последних двух недель средний рост цен на социально значимые продукты не зафиксирован. Более того, подешевели огурцы, свежая рыба, яблоки, мясной фарш, гречка, говядина, твёрдый сыр и куриные яйца. Цены на помидоры, молоко, куриное мясо, говядину на кости и хлеб остаются стабильными.

Чтобы не допустить резкого роста цен, в феврале планируют активнее выпускать овощи из стабфондов. Директор департамента стабилизационного фонда по ЗКО Ораз Жумабаев сообщил, что сейчас в супермаркетах продают заранее закупленный картофель, а в ближайшее время на полках появятся морковь и капуста.

С начала года региональные комиссии выявили 128 нарушений, связанных с превышением торговых надбавок. Проверки затронули 218 предпринимателей, сумма штрафов составила 3,7 миллиона тенге. За это время в ЗКО выявили пять случаев завышения цен на социально значимые продукты. Об этом сообщили в департаменте по защите прав потребителей.

Напомним, что на полках магазина картофель урожая 2025 года и большая часть это урожай местного хозяйства.