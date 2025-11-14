Картошку вырастили в Теректинском районе.

Директор департамента стабилизационного фонда по ЗКО Ораз Жумабаев сообщил, что в этом году для области закупили 5 400 тонн картофеля урожая 2025 года. Из них 1 000 тонн привезли из южных регионов Казахстана, а остальное — от местного хозяйства в Теректинском районе. Картофель продают по оптовой цене 140 тенге за килограмм, а предприниматели могут делать наценку не выше 15%. На сегодня уже реализовано около 30 тонн.

Стабфонд также закупил 800 тонн лука. В декабре в магазинах появятся морковь и капуста. Всего на закуп социально значимых товаров из местного бюджета выделили 4,5 миллиарда тенге: 1,3 миллиарда — на овощи, 300 миллионов — на яйца категории С1 и другие товары. В целом область получила 10 тысяч тонн продуктов и 5 миллионов яиц.

Напомним, что АО «СПК Aqjaiyq» с 10 ноября начал реализацию картофеля в рамках стабилизации цен на социально значимые продукты. Стоимость килограмма овоща составляет 154 тенге. В городе картофель можно приобрести в супермаркетах: «Алтындар», «Пешеходь», «Суровский», «Дина», «Анвар», «Манго», «Вега» и «Социальный».