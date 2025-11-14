С 2022 года действует правило, которое полностью запрещает вывоз наличных денег свыше эквивалента 10 тыс. долларов и золота.

Правила вывоза наличной валюты из Казахстана, установленные в 2022 году, запрещают вывозить свыше 10 тысяч долларов из страны. И даже декларация в этом не поможет, передает NUR.KZ.

С 2022 года в Казахстане действует запрет на вывоз наличных денег свыше эквивалента 10 тыс. долларов США и золота, независимо от декларирования и подтверждения законности происхождения средств. При попытке вывезти сумму, превышающую лимит, излишек изымается таможенными органами, составляется акт задержания, а материалы направляются в суд.

По словам представителей Комитета государственных доходов РК, эти меры введены «в целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности».

В новостных сводках нередко появляются сообщения о том, что у казахстанцев изъяты наличные деньги в пользу государства при пересечении границы. Это было связано с попыткой вывезти из страны сумму свыше 10 тыс. долларов США.

Как рассказали в Комитете государственных доходов РК (КГД), с 2022 года действует правило, которое полностью запрещает вывоз наличных денег свыше эквивалента 10 тыс. долларов и золота.

— В настоящее время, в целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности, Указом Президента РК от 14.03.2022 года №830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан: наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка РК, установленному на дату вывоза;

золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм, выпускаемых Национальным Банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм. Таким образом, независимо от факта декларирования и подтверждения законности происхождения денежных средств, вывоз иностранной валюты в сумме, превышающей 10 000 долларов США, запрещен, – сообщают в КГД.

При этом отмечается, что декларирование в данном случае носит исключительно уведомительный характер и не дает права на вывоз суммы, превышающей установленный лимит. Это означает, что вывезти денежные средства свыше 10 000 долларов США невозможно никаким образом, даже при наличии подтверждающих документов о законности их происхождения.

Что будет с изъятыми деньгами

— В случаях, когда граждане, скрывая от таможенных органов, пытаются незаконно переместить денежные средства, превышающие эквивалент 10 000 долларов США, указанные суммы подлежат полному изъятию таможенными органами. По факту выявленного нарушения составляется акт задержания, после чего материалы по делу направляются в суд. Решение о дальнейшем обращении изъятых денежных средств принимает суд, – сообщают в КГД.

Другими словами, если казахстанцы попытаются вывезти, например, 13 000 долларов, то 3 000 долларов будут изъяты таможенными органами в рамках запрета на вывоз наличных денег.

В ведомстве указывают, что задачей таможенных органов в данном случае является пресечение подобных фактов незаконного перемещения валютных средств в строгом соответствии с требованиями законодательства РК. То есть конфискация может применяться в случае несоблюдения порядка декларирования или попытки незаконного вывоза, однако сам факт подачи декларации не является основанием для разрешения вывоза суммы, превышающей установленный предел, отмечают в КГД.