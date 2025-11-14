Неблагоприятные метеорологические условия объявлены в Актобе и Атырау

РГП «Казгидромет» предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в семи городах Казахстана, сегодня, 14 ноября 2025 года. Среди них: Атырау, Актобе, Шымкент, Алматы, Астана, Караганда и Темиртау.

По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных факторов: штиль, слабый ветер, туман и инверсия. Эти явления способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха, что может ухудшать его качество.

При возникновении НМУ возможны негативные последствия для людей, особенно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Жителям городов, попавших под НМУ, рекомендуется по возможности ограничить пребывание на улице и использовать средства индивидуальной защиты, если появятся признаки ухудшения самочувствия.