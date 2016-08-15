Пока цена повысилась только на АГЗС ТОО "Тауекел", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Исполняющая обязанности руководителя ДКРЕМ и ЗК по ЗКО Клара Алиева сообщила, что ТОО "Тауекел" и ТОО «Алау» подали заявку на повышение цены на сжиженный газ до 60 тенге, объясняя заявку повышением отпускной цены на топливо. После рассмотрения уведомления поставщиков уведомление пока только одного поставщика – ТОО «Тауекел» одобрили. - Таким образом, предельная цена на сжиженный газ в ТОО «Тауекел» составляет 53,95 тенге с НДС, - пояснила Клара Алиева. - Что касается ТОО "Алау", их заявка находится на стадии рассмотрения. Напомним, 2 августа в ДАРЕМе сообщили, что ТОО "Тауекел" и "Алау" подали заявки на повышение цены на газ в полтора раза.