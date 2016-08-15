Иллюстративное фото из архива "МГ" С 15 по 17 августа временное отключение горячей воды коснется жителей центральной части города в районе Второй базы по проспекту Евразия, железнодорожного вокзала, пересечения улиц Т. Масина и Тайманова, СОШ № 22 по улице Гагарина, завода «Омега», инфекционной больницы и 2-го рабочего поселка. С 5 по 7 сентября горячая вода будет отключена в северной части города от ТЭЦ в сторону района «Мясокомбината». Отключение горячей воды связано с завершением капитального ремонта тепловых сетей, где в эти дни планируется проведение гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей на плотность. После проведения испытаний подача в дома будет возобновлена. - С 22 по 25 августа в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону по согласованию с региональным диспетчерским центром АО «KEGOC» планируется полная остановка генерирующего оборудования Уральской ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго» для проведения профилактических работ и ремонтов основного и вспомогательного оборудования, гидравлических испытаний коллекторов тепловых сетей, трубопроводов пара и питательной воды, которые всесезонно находятся в работе, - сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго".