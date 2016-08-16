Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам, за 2015-2016 годы по области зарегистрировано 34 сообщения о фактах организации незаконного игорного бизнеса. - Как показал анализ, в большинстве случае незаконный игорный бизнес организуется путём установки игровых автоматов в помещениях кафе, торговых центров и магазинов. При этом, игровые автоматы устанавливаются также под видом лотерейных терминалов. Имеется также 6 фактов открытия букмекерских контор без получения необходимой лицензии. В прошлом году в Уральске была пресечена деятельной одного подпольного казино. Суду был предан Габбасов, который в организовал в арендованной им квартире по улице Маметовой незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса, путем проведения азартных игр в покер на деньги. Приговором Уральского городского суда Габбасов признан виновным и ему было назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с конфискацией имущества, - рассказал АМРАЛИНОВ. По словам прокурора, за 2015-2016 годы в суд направлено 26 уголовных дел по фактам организации незаконного игорного бизнеса, сотрудниками правоохранительных органов изъято 126 игровых автоматов и лотерейных терминалов, а также наличных денежных средств на сумму 3 млн тенге. - Прокуратурой в суд внесены иски о блокирование 12 сайтов интернет-казино. В настоящее время 8 исков удовлетворено, 4 находятся на рассмотрении в суде, - отметили в прокуратуре.