За последние два года в суд было направлено 26 уголовных дел по фактам организации незаконного игорного бизнеса, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам прокурора отдела прокуратуры ЗКО Медета АМРАЛИНОВА, за 2015-2016 годы по области зарегистрировано 34 сообщения о фактах организации незаконного игорного бизнеса. - Как показал анализ, в большинстве случае незаконный игорный бизнес организуется путём установки игровых автоматов в помещениях кафе, торговых центров и магазинов. При этом, игровые автоматы устанавливаются также под видом лотерейных терминалов. Имеется также 6 фактов открытия букмекерских контор без получения необходимой лицензии. В прошлом году в Уральске была пресечена деятельной одного подпольного казино. Суду был предан Габбасов, который в организовал в арендованной им квартире по улице Маметовой незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса, путем проведения азартных игр в покер на деньги. Приговором Уральского городского суда Габбасов признан виновным и ему было назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с конфискацией имущества, - рассказал АМРАЛИНОВ. По словам прокурора, за 2015-2016 годы в суд направлено 26 уголовных дел по фактам организации незаконного игорного бизнеса, сотрудниками правоохранительных органов изъято 126 игровых автоматов и лотерейных терминалов, а также наличных денежных средств на сумму 3 млн тенге. - Прокуратурой в суд внесены иски о блокирование 12 сайтов интернет-казино. В настоящее время 8 исков удовлетворено, 4 находятся на рассмотрении в суде, - отметили в прокуратуре.