Иллюстративное фото с сайта http://dozor.kharkov.ua Как пояснили сотрудники Национального Научного центра педиатрии и детской хирургии, которые в течение недели проводили мониторинг младенческой и детской смертности в нашем регионе - основными причинами детской смертности стали травмы, дорожно-транспортные происшествия, утопления, которые произошли от невнимательности взрослых. В ходе мониторинга специалисты центра изучали кадровую оснащенность, анализировали медицинские карты, консультировали тяжелых больных, проверяли оснащенность оборудованием, а также рассматривали летальные случаи детей за 7 месяцев текущего года. Итоги мониторинга представители Национально Научного центра обсудили совместно с медицинской общественностью области на семинар-совещании. - С начала нынешнего года наши специалисты выезжали во все регионы, начиная мониторинг с неблагоприятных, где показатель детской смертности выше республиканского значения, - говорит. - Неделю назад специалисты центра начали работу в Уральске. Это не проверка, а своего рода визит с целью анализа мониторинга и оказания помощи. По итогам могу сказать, что показатель детской смертности один из лучших по республике, в динамике с тенденцией к снижению. Работа врачей налажена хорошо, у вас работают достаточно грамотные специалисты. Но, несмотря на то, что показатель детской смертности снижается, есть в этом регионе своя особенность – это рост показателя несчастных случаев среди детей. Этот показатель самый высокий в Казахстане. И я считаю, чтобы меньше детей погибало от несчастных случаев, необходимо провести большую межведомственную работу и здесь должны быть задействованы не только работники здравоохранения, но и отдела образования, органов внутренних дел, необходима помощь акиматов, необходимо повышать грамотность родителей, чтобы велась профилактика несчастных этих случаев. Анализ показывает, что с начала года погибло 11 относительно здоровых детей, без хронических заболеваний, которые могли вырасти полноценными членами общества, но, к сожалению, мы их потеряли. Причинами стали травмы, дорожно-транспортные происшествия, а также страдает уход за детьми в семьях, из-за недосмотра родителей были случаи гибели детей до года от асфиксии, то есть произошла аспирация рвотными массами или грудным молоком. И здесь нужно работать с матерями, объяснять, как правильно кормить, ухаживать за ребенком и так далее.