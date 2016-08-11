Сразу по прибытию в аэропорт Уральска Кариму МАСИМОВУ показали стенды, на которых указана система безопасности аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала. Как стало известно, далее премьер-министр посетит строительство дороги Уральск-Таскала, реконструкция которого проводится в рамках программы «Нурлы Жол». Кроме того Кариму МАСИМОВУ расскажут о состоянии автомобильных дорог ЗКО, затем он встретится с представителями агропромышленного комплекса и пищевой промышленности области. В 12.00 в конференц-зале офиса КПО б.в. в Уральске пройдет круглый стол по вопросам развития газовой отрасли, после чего он встретиться с общественностью области для обсуждения проблем региона. Встреча пройдет в центре культуры и искусств имени Кадыра Мырза-Али.