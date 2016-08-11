Иллюстративное фото с сайта www.medclub.ru На обсуждении вопросов приняли участие руководство управления здравоохранения, директор Национального центра проблем туберкулеза, д.м.н, профессор Жумагали ИСМАИЛОВ, а также врачи-фтизиатры, главные врачи санаториев «Карагайлы» и «Ивушка». По словам директора областного противотуберкулезного диспансера Махсота ИМАНГАЛИЕВА, ситуация по области благополучная. Тем не менее, в целом по области осталось не привито по причине отказа родителей 95 новорожденных. - Несмотря на профилактическую работу, отмечается рост отказников от прививок. Если в прошлом году эта цифра составляла 1,1%, то в этом году она выросла до 1,5%. С целью снижения отказников, участковым фтизиатром, психологом, гинекологом, проводятся беседы с женщинами. Определены кураторы-фтизиатры в областной перинатальный центр и городской родильный дом для проведения бесед по профилактике отказов от прививок БЦЖ и контроля за полнотой флюрообследования рожениц, - отметил Махсот ИМАНГАЛИЕВ. Докладчиком было отмечено, что случаев туберкулеза с распадом легкого и бактериовыделением среди детей и подростков по области не зарегистрировано, также не зарегистрировано запущенных форм туберкулеза. В ходе совещания озвучил и проанализировал эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в области директор Национального центра проблем туберкулеза Жумагали ИСМАИЛОВ, отметив динамику снижения заболеваемости. Так, по итогам 7 месяцев текущего года заболеваемость среди взрослых снизилась на 5%, смертность снизилась более чем на треть. В Казахстане за этот же период отмечено снижение заболеваемости более чем на 7%, снижение смертности более чем на 5%.