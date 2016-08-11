Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и. о. председателя специализированного межрайонного экономического суда ЗКО Нургуль ТАНКИЕВОЙ, в экономическом суде работают восемь судей включая и председателя, однако кабинетов оснащенных видео-и аудио-устройствами всего четыре. Именно из-за этого зачастую процессы приходится откладывать или рассматривать с опозданием. - Сейчас мы стали делить время рассмотрения дел. То есть какие-то дела рассматриваются судьями до обеда, а остальные после, чтобы не было накладок по времени. Иногда, конечно, бывают случаи, когда мы не можем начать заседание, потому как нет свободных залов и приходится ждать друг друга, - сообщила и. о. председателя экономического суда. - Но отмечу, что в административном и экономическом суде, так как мы находимся в одном здании, все залы 100% в онлайн-режиме записываются на видео и аудио. Сейчас эта практика позволяет сторонам брать копию записи процесса и если какие-то вопросы возникают, то с его помощью можно все быстро решить. Также хочу отметить, что с введением новшеств в кодексы, снизилось количество дел отправленных в апелляционную и кассационную инстанции. Кроме того, Нургуль ТАНКИЕВА отметила, что при рассмотрении дел по банкротству и реабилитации фирм, судьи столкнулись с некоторыми несоответствиями Процессуального Кодекса и законе "О банкротстве". Также судьи добавили, что в Гражданском Процессуальном Кодексе отсутствует процедура медиации и включение ее в Кодекс помогло бы судьям быстрее решать дела, где стороны в зале суда могут примириться. - Например, дела, касаемые ДТП, там зачастую стороны возмещают друг другу ущерб и мирятся прямо в зале суда, однако мы не имеем права прекратить дело, так как нет такой нормы в законе. Сейчас мы уже направили свое письмо с предложением в Верховный суд РК, чтобы этот вопрос рассмотрели и по возможности ввели в действие. Вообще процедура медиации это очень хорошая практика, потому как сейчас судья сам может выступать в качестве медиатора. Раньше люди неохотно пользовались этой услугой, так как это было платно. Сейчас же все это доступно каждому, - заявили судьи административного суда. На встрече депутат мажилиса Парламента РК Снежана ИМАШЕВА отметила, что судьи могут напрямую обратиться к депутатам для решения каких-либо вопросов, потому как не всегда один госорган может справиться с решением проблемы.