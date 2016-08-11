Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель директора дирекции ГЦВП государственной корпорации "Правительство для граждан" Сериккан САБЫРЖАНОВ, ранее человек приходил сначала в отделения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности и только после этого этого он мог обратиться в ГЦВП для назначения социальных пособий. - Сейчас достаточно прийти в отделение медико-социальной экспертизы, где после установления инвалидности, гражданин может подать одно заявление на три государственные услуги. Это государственное социальное и специальное пособия по инвалидности из республиканского бюджета, а также на социальную выплату по случаю утраты трудоспособности из АО «Государственный фонд социального страхования». Информация автоматически отправится в центр по выплате пенсий, с указанием банковского счета в заявлении, - отмечает Сериккан Сабыржанов. К слову, с начала года было принято 16 989 заявлений на ГСП и 17 590 заявлений на СГП по инвалидности из республиканского бюджета, и назначено 7 689 социальных выплат по случаю утраты трудоспособности из АО «Государственный фонд социального страхования».