Новая услуга значительно упрощает процедуру получения инвалидности и назначения пособия по нему, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу НАО госкорпорации "Правительство для граждан". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель директора дирекции ГЦВП государственной корпорации "Правительство для граждан" Сериккан САБЫРЖАНОВ, ранее человек приходил сначала в отделения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности и только после этого этого он мог обратиться в ГЦВП для назначения социальных пособий. - Сейчас достаточно прийти в отделение медико-социальной экспертизы, где после установления инвалидности, гражданин может подать одно заявление на три государственные услуги. Это государственное социальное и специальное пособия по инвалидности из республиканского бюджета, а также на социальную выплату по случаю утраты трудоспособности из АО «Государственный фонд социального страхования». Информация автоматически отправится в центр по выплате пенсий, с указанием банковского счета в заявлении, - отмечает Сериккан Сабыржанов. К слову, с начала года было принято 16 989 заявлений на ГСП и 17 590 заявлений на СГП по инвалидности из республиканского бюджета, и назначено 7 689 социальных выплат по случаю утраты трудоспособности из АО «Государственный фонд социального страхования».