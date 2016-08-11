Во время своего визита в Уральск, Карим МАСИМОВ ознакомился с ходом реконструкции автомобильной дороги Уральск-Таскала. Там же обсудили и состояние дорог в области. По словам главы Кабмина, ЗКО занимает последнее место по республике по состоянию автодорог. - В Западно-Казахстанской области актуальным и требующим своего решения, остается вопрос состояния автомобильных дорог областного и местного значения. Общая протяженность дорог местного значения 5,1 тысяч км, из которых только 1, 3 тысячи км или 26% находятся в удовлетворительном состоянии. При республиканском показателе 61% у нас самый низкий показатель по республике, - рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - Как вы знаете, главой государства было дано поручение об увеличении объемов финансирования ремонта автодорог нашей области на 2014-2016 годы. Благодаря данному поручению за последние три года было выделено 19 млрд тенге. В результате было реконструировано и отремонтировано 300 км дорог местного значения. Асфальтобетонным покрытием связаны три из шести ранее несоединенных района - Каратобинский, Жангалинский и Чингирлауский. Численность населения в этих районах составляет более 55 тысяч человек. В настоящее время остаются еще три района, не имеющих асфальтобетонного соединения с областным центром. Это Казталовский, Букейординский и Жанибекский районы. Мы с министерством инвестиций и развития отрабатываем эти вопросы. В настоящее время получили одобрение министерства по разработке ПСД на ремонт участка дороги от Жалпактала до Казталовки порядка 60 км. Это дает нам возможность выделения средств в следующем году и продолжение ремонта на данном участке. В текущем году на реконструкцию и ремонт автодорог местного значения выделено 6 млрд тенге. На эти средства планируется отремонтировать 125 км дорог. Глава региона попросил Карима Масимова при утверждении трехлетнего республиканского бюджета поддержать объем средств на содержание дорог местного значения. - Мы, в свою очередь, готовы выделять средства на софинансирование из местного бюджета. Также хотел бы обратить внимание на состояние автодороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-Оренбург, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Это трасса, которая ведет в сторону Оренбурга на границу с РФ, по которому осуществляется перевозка и для стратегически важного Карачаганского газоконденсатного месторождения и является одним из транспортных коридоров, соединяющих центральную Азию с Европой. Данная дорога была построена 40 лет назад и по настоящее время капитального ремонта здесь не проводилось. Просим поддержать реконструкцию данной дороги. Мы с министерством инвестиций и развития этот вопрос уже прорабатываем. Между тем, министр по инвестициям и развитию Женис КАСЫМБЕКОВ сообщил, что 84% автодорог республиканского значения в ЗКО находятся в хорошем состоянии. - С 2013 года на ремонт и содержание автодорог республиканского значения выделены средства в размере 26 млрд тенге, - рассказал Женис КАСЫМБЕКОВ, отметив и реконструкцию автодороги Уральск-Таскала-Озински. Как стало известно, из-за увеличивающего потока автомашин, возникла необходимость расширения пропускной способности пограничного пункта «Сырым».