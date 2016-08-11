Фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что день открытых дверей для горожан по вопросу взыскания алиментов будет проходить с 10 часов утра до 18.00. - В ходе встречи сотрудниками прокуратуры, департамента юстиции, ДВД, отдела занятости и социальных программ и частными судебными исполнителями будет проходить личный прием горожан по вопросу взыскания алиментов. Все, кто желает получить бесплатную консультацию специалистов, могут обратиться по адресу: улица Сарайшык, 47, - пояснили в прокуратуре области.