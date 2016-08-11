Иллюстративное фото с сайта today.kz Как пояснил Куянов, «объекты на территории ЭКСПО» и непосредственно сами «объекты ЭКСПО» - вещи разные. Те самые упомянутые «объекты» - это частные проекты, которые не имеют отношения к международной выставке. «Объекты, которые относятся к ЭКСПО – это павильонный комплекс, офисы организаторов ЭСКПО, это Центр энергии и место, где будут проводиться культурно-досуговая программа. Все остальное, что на 149 гектарах – жилые комплексы, ТРЦ – это не объекты ЭКСПО. Куда именно направляются («средства ЕНПФ» – прим. ред.) - это вопросы к БРК. Они этими деньгами распоряжаются, ЭКСПО ими не распоряжается. Куда они эти деньги направляют, я не знаю, но то, что они пойдут не на объекты ЭКСПО – это однозначно», - комментирует Куянов. Не относится к ЭКСПО и строящийся на площадке международной выставки крупный торгово-развлекательный центр «Mega Silk Way». «Этот объект строит Нурлан Еркебуланович («Смагулов» - прим. ред), к ЭКСПО он отношения не имеет», - добавляет Куянов. Таким образом, ТРЦ «Mega» также относится к «объектам на территории», строительство которого осуществляется за счет привлечения как собственных средств компании, так и заемных средств. Являются ли эти «заемные средства» финансами, привлеченными из ЕНПФ – вопрос открытый. Напомним, что на днях в СМИ со ссылкой на одно из казахстанских информагентств появилась информация о том, что Банк Развития Казахстана направит привлеченные средства ЕНПФ в размере 15 миллиардов тенге на строительство объектов на территории «ЭКСПО-2017» в Астане.