Сегодня, 11 августа, премьер-министр РК Карим Масимов посетил цеха ТОО "Кублей. Там со своим вопросом к главе кабмина обратился глава крестьянского хозяйства Магауия Зайнулин. - Вот в Атырау, в Костанае были вспышки сибирской язвы. Причина тому миграция скота, бессистемное использование вакцин, - рассказал Магауия ЗАЙНУЛИН. - Пока не будет единой ветеринарной службы, и она не будет нести ответственность в лице хотя бы одного предприятия, мы не сможем защитить себя. На приграничных зонах России идет вакцинация скота, а мы не защищены. У нас есть еще один проблемный вопрос. Мы занимаемся экспортом мяса. А экспортный потенциал мяса предусматривает увеличение продуктивности животного. Если мы не будем получать хороший вес, то как нам быть? Для того чтобы это получить, мы должны работать с быками высокой генетической производительности любой породы. В министерстве сельского хозяйства приняли изменение в законе животноводства - племенного скота должно быть 15% от общей доли. Но это не правильный закон. Мы куда только не обращались. Мы не можем работать при таких условиях, но ответа так и нет. Представитель "Жайык ет" сообщил, что они занимаются экспортом своей продукции, причем по всему Казахстану, кроме двух областей, а также в ряде областей России. - У нас работает откормплощадка, затем мы изготавливаем продукцию, все знают наш бренд "Мясодел", - сообщил представитель "Жайык ет". - В последние 10 лет поголовье скота увеличилось в 2 раза и производство мяса тоже в 2 раза. Но у нас есть вопрос, который нужно решить - это производство мяса бройлерной птицы. Казахстан производит 150 тысяч тонн и столько же импортирует. Мы на 48% обеспечены мясом бройлерной птицы. В этом году мы начали строительство бройлерной фабрики в нашей области. Мы начали производство, но есть критерии - 20 тысяч тонн мяса в год, это для больших областей нормально. Но наша область потребляет всего 7 тысяч тонн. Я должен обеспечивать весь западный регион, но есть аналогичные проекты в Атырау, Актобе. У нас ни один проект не проходит по этим критериям. Просьба - уменьшить эти критерии. К тому же критерии высокие и в других областях производства. Премьер-министр поручил министру сельского хозяйства Мырзахметову создать рабочую группу, встретиться с представителями пищевой отрасли, выработать конкретные предложения по решению проблемных вопросов и в течение месяца представить их на рассмотрение в правительство.Фото Медета МЕДРЕСОВА