На совещании с докладом выступил министр энергетики РК Канат Бозумбаев. Он отметил, что Казахстан находится в выгодном географическом положении. По его словам, в общей сложности добыча газа в РК составила 45,3 млрд кубометров, а за прошедшие 6 месяцев текущего года нефтедобывающие компании страны добыли 22,7 млрд кубометров. - Основным рынком для Казахстана является Россия и Китай. С Китайской стороной активно проходят переговоры по экспорту газа, - сообщил Бозумбаев. Аким ЗКО Алтай Кульгинов, выступая с докладом, сообщил, что газоснабжение нашей области осуществляется 4 магистральными газопроводами. - За период с 2008 по 2016 год природный газ подведен к 138 населенным пунктам, на эти цели было израсходовано более 20 миллиардов тенге, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. - На сегодня обеспеченность области газом составляет 93,4%. В этом году проводится газификация 6 населенных пунктов. На эти цели из бюджета выделено 240 миллионов тенге. Между тем, на данный момент остается главным вопрос газификации остальных населенных пунктов. Акиматом области подана соответствующая заявка на выделение 3 миллиардов тенге из республиканского бюджета. В случае выделения этих средств будут построены газопроводы протяженностью 463 километра. Кроме того, аким ЗКО отметил, что одним из важных вопросов является строительство резервного газопровода к Уральской ТЭЦ. Существующий газопровод был сделан еще в 1977 году в однотрубном исполнении. Изношенность его превысила все нормативные показатели. К существующему трубопроводу кроме ТЭЦ подключены около 70% соцобъектов областного центра, индивидуальное жилье и промышленные предприятия. Как известно, в 2014 году была разработана ПСД на реконструкцию газопровода к ТЭЦ общей стоимостью 3,4 миллиарда тенге. В 2015 году началась работа, из республиканского бюджета было выделено 341 миллион тенге, также было софинансирование из местного бюджета в размере 395 миллионов тенге. - В 2016 году из республиканского бюджета на продолжение строительства средства не выделены. В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность выделение трансферта в размере 800 миллионов тенге для продолжения данного проекта, - обратился глава региона к Кариму Масимову. Генеральный директор АО "Казтрансгаз" Рустам СУЛЕЙМАНОВ сообщил присутствующим о дальнейшей газификации в целом по Республике. На это будет выделено 656 миллиардов тенге.