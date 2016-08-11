Руководство компании считает, что причиной недовольства рабочих стала обычная зависть, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам работников АО "НГСК "Казстройсервис", они якобы уже три дня не выходят на работу, причина тому задержка зарплаты. Между тем, генеральный директор АО "НГСК КазСтройСервис" Сабит ЖАНАСОВ рассказал, что их компания выплатила заработные платы 8 августа. - Понимаете, тут сработала обычная зависть, - пояснил Сабит ЖАНАСОВ. - Две трети рабочих получили зарплату повыше, поэтому остальным это не понравилось. Но хочу отметить, что при трудоустройстве каждый из них подписывал трудовой договор, где была указана зарплата. Рабочие получили ту сумму, которая была указана в договоре. По словам Сабита Жанасова, недовольных зарплатой около 100 человек. - Ни на какую забастовку они не выходили. Три дня назад это все было. Рабочие мне позвонили, и я им объяснил, что если они не выйдут на работу, то мы обратимся в суд. Потому что мы строим важный объект - газоперерабатывающий завод. Сейчас все рабочие как положено находятся на своих рабочих местах, - рассказал по телефону гендиректор АО «НГСК КазСтройСервис». Напомним, это не первый случай недовольства рабочих "КСС". Впервые рабочие КСС вышли на забастовку 8 ноября 2014 года. Их требованием было увеличить зарплату. 11 мая 2015 года 140 работников АО "НГСК КазСтройСервис", занятые на строительстве второй очереди ГПЗ на Чинаревском месторождении, вновь вышли на забастовку с требованием увеличить им зарплату, изменить условия вахты, сделать перерасчет, а также доплачивать за вредность.