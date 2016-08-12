Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила Арайлым БАКЫТЖАНОВА, 12 августа в 20.00 на площади Маншук Маметовой пройдет концерт с участием вокальных и хореографических коллективов города. Кроме того, 13 августа пройдет шоу-программа с участием диджеев области на площади Кадыра Мырза Али.