Об этом на брифинге на площадке СЦК рассказала главный специалист областного управления по вопросам молодежной политики Арайлым БАКЫТЖАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила Арайлым БАКЫТЖАНОВА, 12 августа в 20.00 на площади Маншук Маметовой пройдет концерт с участием вокальных и хореографических коллективов города. Кроме того, 13 августа пройдет шоу-программа с участием диджеев области на площади Кадыра Мырза Али.