Комиссия в составе пяти депутатов областного маслихата обошли медико-социальное учреждение и ознакомились с условиями содержания людей. Они здесь в принципе не плохие, однако, проблемы все же имеются. К примеру, в учреждении не довольны поставщиками еды и одежды. По словам директора, не так давно для пенсионеров привезли пижамы, которые были произведены 1991 году, ничего другого не осталось, как вернуть их обратно. Помимо этого второй корпус, предназначенный для психоневрологических больных старше 18 лет, требует капитального ремонта, ведь срок его эксплуатации практически полвека. Ремонт здесь делают, но только текущей, да и тот за счет спонсоров, поэтому как средства для этого не предусмотрены. - Также в последние годы не предусматриваются средства на приобретение сантехнических изделий, ежегодно в связи с тем, что вода у нас не совсем чистая, водопровод забивается, поэтому они требуют замены, но средств нет, - говорит директор уральского МСУ для престарелых и инвалидов общего типа Амангельды БАЯНОВ. В прошлом году медико-социальное учреждение отметило свое семидесятилетие. Общая площадь территории составляет 7,4 гектара земли. За последние годы здесь высадили фруктовые деревья, которые уже начали приносить плоды, также восстановили теплицу, только вот теперь в ней нужно перекрыть крышу, и по словам директора, снова придется обращаться за помощью к спонсорам. Еще одна проблема, это отсутствие инватакси, ведь в учреждении содержатся и инвалиды-колясочники. Да и в целом, по словам директора, автопарк давно изношен, начиная от служебной машины, которая используется вот уже 11 лет, заканчивая автобусами. - Конечно, хотелось бы, чтобы для этого в бюджете были предусмотрены средства, сегодня мы об этом депутатам говорили. Еще у нас сложность, в том, что мы не можем привлечь на работу врача терапевта, по всей видимости, это из-за контингента наших опекаемых, нам бы хотелось, чтобы на работу пришли молодые люди с чистым сердцем, - продолжает директор. Самих пенсионеров условия проживания в учреждении устраивают, только говорят, кормят не как дома, но в остальном все хорошо. А вот тот факт, что у них сократили пенсию на 50, а у какого-то и на 70% их возмущает. - Была пенсия нормальная у нас, а потом раз и убрали, конечно, мы недовольные, мы заработали эту пенсию, всю жизнь работали, а потом раз и забрали, сейчас я получаю 25 тысяч, - возмущается пенсионерка Галина БОРИСОВА. Однако все же нашлись среди пенсионеров те, кто не совсем доволен условиями пребывания. - Ничего хорошего здесь нет. Питание вообще никуда не годится, надо чтобы санэпидемстанция проверила, как они в столовой готовят, - говорит опекаемая Екатерина КУБЕК. Депутаты отмечают, куда бы они ни приходили, в основном все проблемы связаны с государственными закупками. - Закон о государственных закупках постоянно дополняется, совершенствуется, но, тем не менее, он далеко не совершенен. И вот те вопросы, которые директор учреждения нам сегодня озвучил, к примеру, была поставка пижам производства 1991 года, ну это же что-то невероятное, все эти проблемы связаны с госзакупками, мы будем инициировать, чтобы решились эти вопросы, - говорит депутат областного маслихата Ляна ТУРСЫНОВА. После обхода депутаты намерены просить у исполнительных органов областного акимата выделить дополнительные средства, для решения тех или иных проблем.Виктор МАКАРСКИЙ