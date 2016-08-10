Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, комитетом была пресечена деятельность крупной преступной группы, занимавшейся хищениями бюджетных средств, выделенных в рамках государственных закупок для нужд Вооруженных Сил Казахстана. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заместитель начальника Главного управления материально-технического обеспечения ВС РК подполковник Т.Жумказиев организовал коррупционную схему, в которую были вовлечены должностные лица министерства обороны, министерства финансов и руководители ряда аффилированных между собой коммерческих структур. Будучи председателем конкурсной комиссии оборонного ведомства, Т.Жумказиев лоббировал интересы данных предпринимателей, а для прикрытия своих противоправных действий использовал возможности должностных лиц контролирующих органов министерства обороны и министерства финансов. 8 августа сотрудниками Департамента военной контрразведки КНБ подполковник Т.Жумказиев был взят с поличным при получении взятки в размере 20 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе ведомства. Как стало известно, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны 5 должностных лиц министерств обороны и финансов, 4 руководителя ТОО. Была изъята отечественная и иностранная валюта. - Проверяется причастность к данной преступной схеме ряда других должностных лиц государственных органов и коммерческих предприятий. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, об их результатах будет сообщено дополнительно, - отметили в КНБ.