Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создано в соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571». Основной задачей холдинга «Байтерек» является управление принадлежащими ему на праве собственности и переданными в доверительное управление пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц. Холдинг создан в целях оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 г. № 571.

Фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела управления финансов ЗКО Булата АЙБЕРСИЕВА, 9 августа на казахстанской фондовой бирже KASE появились 1,6 млн облигаций. - В этом году были внесены поправки в Бюджетный Кодекс РК, согласно которым акиматы имеют право выпускать ценные бумаги и осуществлять их торги на фондовой бирже, чтобы использовать вырученные деньги на строительство жилья в рамках государственной программы. На сегодняшний день акиматом области выпущено 1,6 млн облигаций на общую сумму 1, 635 млрд тенге. Инвестор уже известен, им стал акционерное общество "Байтерек девелопмент". Торги проходили 5 и 9 августа и пройдут еще 10 августа. Сейчас он покупает их на условиях, что через два года мы вернём эти деньги с годовой ставкой вознаграждения 0,15%. Стоит отметить, что этот инвестор выкупит облигации всех 14 акиматов страны.