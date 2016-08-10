Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам генерального директора АО "ЖТЭ" Мурата ИГАЛИЕВА, в Уральске 1164 дома получают тепло от АО "ЖТЭ", однако не все дома готовы к отопительному сезону. - В Уральске только 804 дома имеют свой КСК, 319 домов считаются бесхозными, 41 дом - это частный сектор и у 137 есть старшие по дому, которые обязаны предоставить паспорт готовности к новому отопительному сезону. Стоит отметить, что на сегодняшний день прошли очистку труб и опрессовку только 13 домов из 319 бесхозных. Сейчас у нас сложилась такая ситуация, что из-за долгов потребителей мы не можем погасить долг за газ ТОО "КазТрансГазАймак", - пояснил гендиректор Мурат ИГАЛИЕВ. - В наш адрес от газовиков направлено уже четыре иска. Последние два иска пришли в июне 2016 года на сумму 441 млн тенге плюс неустойка в размере 6 млн тенге, и в июле - 510 млн тенге и неустойка 8 млн тенге. Вообще цена на газ повышается два раза в год. Одной из основных проблем подачи тепла в домах является беспечность людей, которые не хотят вступать в КСК, говоря, что это пустая трата денег, но и сами не содержат дом в надлежащем состоянии. Жильцы так называемых бесхозных домов уверены, что у АО "Жайыктеплоэнерго" нет выбора, и они все равно подадут тепло в дома. Между тем, руководитель отдела жилищной инспекции г. Уральск Нурлан ШАБДАРОВ заявил, что проблема с бесхозными домами сейчас решается. - У нас проблема заключается в том, что есть не только жильцы, которые не хотят вступать в КСК, но есть и КСК, которые не желают брать на баланс проблемные дома. Но если какой-либо дом решил все-таки вступить в КСК, то мы уже заставляем взять их и убираем его из числа бесхозных. Кроме того, сейчас есть пять компаний, которые наряду с КСК следят за порядком домов. Но их услуги стоят подороже, - отметил Нурлан ШАБДАРОВ. Кроме того, Мурат ИГАЛИЕВ отметил, что в этом году за счет собственных средств они установят 239 приборов учета тепла стоимостью 172,8 млн тенге. - В городе еще необходимо установить 468 приборов учета тепла. Есть новые дома, которые мы взяли на баланс не так давно с уже установленными счетчиками. Так вот, из 115 таких домов в 53 приборы учета оказались неисправны. Сейчас проведены уже все тендерные процедуры и приборы будут установлены до 1 октября этого года, - заявил генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго". Следует отметить, что в Уральске без горячей воды до сих пор остаются 104 дома. Подогрев воды в этих домах включат только к началу отопительного сезона.