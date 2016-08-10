Очевидцы говорят, что там якобы изымали подозрительный предмет, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». natsbank (2) Сегодня, 10 августа, около 12 часов дня сотрудники полиции перекрыли участок улицы Аманжолова от ул. Досмухамедова до ул. Фрунзе. На место тут же приехали сразу несколько полицейских автомобилей, пожарная машина, спасатели и скорая помощь. Как сообщили очевидцы, на улице был обнаружен подозрительный предмет. В пресс-службе ДВД ЗКО пообещали прокомментировать оцепление позже. Другие подробности выясняются. natsbank (1) natsbank (3) natsbank (4) natsbank (5) natsbank (6) Фото автора