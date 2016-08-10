Сегодня, 10 августа, около 12 часов дня сотрудники полиции перекрыли участок улицы Аманжолова от ул. Досмухамедова до ул. Фрунзе. На место тут же приехали сразу несколько полицейских автомобилей, пожарная машина, спасатели и скорая помощь. Как сообщили очевидцы, на улице был обнаружен подозрительный предмет. В пресс-службе ДВД ЗКО пообещали прокомментировать оцепление позже. Другие подробности выясняются.