Более двадцати детей из Березовского сельского округа были отправлены на отдых в санаторно-оздоровительный лагерь «Солнечная страна» Оренбургской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 По словам заместителя акима Бурлинского района Еркебулана ИХСАНОВА, поездка смогла осуществиться в рамках сотрудничества руководства ЗКО с руководством Оренбургской области. Автобус был предоставлен компанией КПО, ребят в дороге сопровождали медработник и педагог, а до границы с Оренбургской областью – дорожная полиция. В лагере ребята пробудут 10 дней, где не только отдохнут, но и пройдут оздоровительные процедуры. Напомним, первый раз 25 детей и 4 взрослых обратились в больницу 28 ноября 2014 года. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря 2014 года в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. Однако позже жителей села Бестау и Березовка было решено переселить в Аксай. Тем не менее родители неоднократно просили помощи у властей в лечении детей.