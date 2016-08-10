11 лет колонии строгого режима за сбыт героина получил житель Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_7348 Как стало известно из материалов дела, ранее обвиняемый Андрей ПУЗИКОВ уже был судим по ст. 179 УК РК - "Разбой". Тогда он был приговорен к 5 годам лишения свободы. Он освободился в 2011 году. - 4 мая этого года Пузиков сбыл героин в особо крупном размере за 25 тысяч тенге гражданину Кайрату, задействованному сотрудниками по борьбе с наркобизнесом в роли покупателя, - сообщил судья Нурлан ГУБАШЕВ. - В тот же день Кайрат добровольно выдал сотрудникам полиции сверток с героином весом 3,45 грамма, пояснив, что приобрел его у Пузикова. 19 мая сотрудники УБН в районе остановки ТД "Астана" по подозрению в сбыте наркотиков был задержан Пузиков. При задержании подсудимый публично в присутствии большого количества граждан выражался в адрес сотрудников полиции нецензурными словами. Кроме того, он плюнул в лицо оперуполномоченному ЖУСУПКАЛИЕВУ, а начальника ОБН назвал барыгой. При обыске в левом кармане спортивных штанов был обнаружен и изъят героин весом 0,46 грамма. Сам подсудимый в ходе суда вину свою признал частично. Он заявил, что к нему обратился его знакомый наркозависимый Роман СУРГАНОВ, который попросил его найти героин. Ему стало жалко Романа, поэтому он обратился к своему знакомому, у которого взял героин и продал Сурганову за 25 тысяч тенге. Также ПУЗИКОВ утверждает, что при задержании 19 мая ему в карман штанов героин подбросили, однако кто это сделал и когда, он точно сказать не смог. Судья ГУБАШЕВ сообщил, что Пузиков оправдан в обвинении в сбыте героина весом 0,46 грамма. - При задержании Пузикова 19 мая применялась видеосъемка, - пояснил судья ГУБАШЕВ. - Диск с видео признан доказательством и приобщен к материалам дела. При исследовании видеозаписи установлена, что она включается после фактического задержания подсудимого, то есть спустя 15 минут. В это время подсудимый был уже в наручниках. Одежда его была испачкана грязью, правый карман порван, что свидетельствует о том, что сотрудниками спецподразделения "Арлан" были применены боевые приемы. Кроме денег и свертка в носках у него были обнаружены и изъяты ключи и брелок от автомашины. Однако судьба обнаруженных денег и ключей неизвестна - факт их обнаружения в протоколе не указан. То есть протокол обыска не соответствует фактическим данным. Кроме того, во время личного обыска подсудимый неоднократно обращается к сотрудникам полиции и гражданам, стоящим вокруг, и говорит, что данное наркотическое средство ему не принадлежит и его ему подкинули. Также в возбужденном состоянии он обратился к сотруднику СЕЛЕВУ: "Что так мало подбросили наркотиков?". На что тот ответил: "Сколько было". По словам судьи, Пузиков объяснил, что обнаруженные при нем ключи он утром нашел в кафе и спрятал в носки, чтобы никто не видел, чтобы получить вознаграждение. При таких обстоятельствах суд счел нелогичным, что подсудимый ключи спрятал в носки, а наркотики хранил в кармане штанов. Вышеуказанные обстоятельства вызвали сомнения у суда и Пузиков был оправдан. Таким образом Андрей ПУЗИКОВ был признан виновным за сбыт наркотиков условному покупателю. Он был признан виновным по ст. 297 ч.3 п.3 УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". По этой статье ему назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества. Также он был признан виновным в преступлении по ст. 378 УК РК - "Оскорбление представителя власти". Ему назначен штраф в размере 50 МРП (106050 тенге). Однако путем поглощения менее строго наказания более строгим в конечном итоге Пузикову назначено 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и полная конфискация имущества. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. IMG_7352 IMG_7341 zinTPzLzFe8 Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА