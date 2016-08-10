11 лет колонии строгого режима за сбыт героина получил житель Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как стало известно из материалов дела, ранее обвиняемый Андрей ПУЗИКОВ уже был судим по ст. 179 УК РК - "Разбой". Тогда он был приговорен к 5 годам лишения свободы. Он освободился в 2011 году.
- 4 мая этого года Пузиков сбыл героин в особо крупном размере за 25 тысяч тенге гражданину Кайрату, задействованному сотрудниками по борьбе с наркобизнесом в роли покупателя, - сообщил судья Нурлан ГУБАШЕВ. - В тот же день Кайрат добровольно выдал сотрудникам полиции сверток с героином весом 3,45 грамма, пояснив, что приобрел его у Пузикова. 19 мая сотрудники УБН в районе остановки ТД "Астана" по подозрению в сбыте наркотиков был задержан Пузиков
. При задержании подсудимый публично в присутствии большого количества граждан выражался в адрес сотрудников полиции нецензурными словами. Кроме того, он плюнул в лицо оперуполномоченному ЖУСУПКАЛИЕВУ, а начальника ОБН назвал барыгой. При обыске в левом кармане спортивных штанов был обнаружен и изъят героин весом 0,46 грамма.
Сам подсудимый в ходе суда вину свою признал частично. Он заявил, что к нему обратился его знакомый наркозависимый Роман СУРГАНОВ, который попросил его найти героин. Ему стало жалко Романа, поэтому он обратился к своему знакомому, у которого взял героин и продал Сурганову за 25 тысяч тенге. Также ПУЗИКОВ утверждает, что при задержании 19 мая ему в карман штанов героин подбросили, однако кто это сделал и когда, он точно сказать не смог.
Судья ГУБАШЕВ сообщил, что Пузиков оправдан в обвинении в сбыте героина весом 0,46 грамма.
- При задержании Пузикова 19 мая применялась видеосъемка, - пояснил судья ГУБАШЕВ. - Диск с видео признан доказательством и приобщен к материалам дела. При исследовании видеозаписи установлена, что она включается после фактического задержания подсудимого, то есть спустя 15 минут. В это время подсудимый был уже в наручниках. Одежда его была испачкана грязью, правый карман порван, что свидетельствует о том, что сотрудниками спецподразделения "Арлан" были применены боевые приемы. Кроме денег и свертка в носках у него были обнаружены и изъяты ключи и брелок от автомашины. Однако судьба обнаруженных денег и ключей неизвестна - факт их обнаружения в протоколе не указан. То есть протокол обыска не соответствует фактическим данным. Кроме того, во время личного обыска подсудимый неоднократно обращается к сотрудникам полиции и гражданам, стоящим вокруг, и говорит, что данное наркотическое средство ему не принадлежит и его ему подкинули. Также в возбужденном состоянии он обратился к сотруднику СЕЛЕВУ: "Что так мало подбросили наркотиков?". На что тот ответил: "Сколько было".
По словам судьи, Пузиков объяснил, что обнаруженные при нем ключи он утром нашел в кафе и спрятал в носки, чтобы никто не видел, чтобы получить вознаграждение. При таких обстоятельствах суд счел нелогичным, что подсудимый ключи спрятал в носки, а наркотики хранил в кармане штанов. Вышеуказанные обстоятельства вызвали сомнения у суда и Пузиков был оправдан.
Таким образом Андрей ПУЗИКОВ был признан виновным за сбыт наркотиков условному покупателю. Он был признан виновным по ст. 297 ч.3 п.3 УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". По этой статье ему назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества. Также он был признан виновным в преступлении по ст. 378 УК РК - "Оскорбление представителя власти". Ему назначен штраф в размере 50 МРП (106050 тенге). Однако путем поглощения менее строго наказания более строгим в конечном итоге Пузикову назначено 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и полная конфискация имущества.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
zinTPzLzFe8
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА