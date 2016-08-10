провел прием граждан в поселке Федоровка Теректинского района ЗКО. В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что в основном сельчане обращались к прокурору за помощью в решении вопросов трудоустройства, нарушения земельного, жилищного законодательства, бездействия следственных органов, не исполнение судебных актов и привлечения виновных лиц к административной ответственности. - К примеру, к прокурору обратилась индивидуальный предприниматель Филимонова, которая рассказала, что является поставщиком продуктов в детский сад "Ак бота". Таким образом администрация сада задолжала предпринимателю 500 тысяч тенге. После вмешательства прокурора города сумма задолженности была полностью погашена, - пояснили в прокуратуре. - Также на прием обратилась жительница поселка Федоровка Угалиева, с просьбой помочь ей устроиться на работу.По ее словам, на протяжении трех лет она и ее семья не могли трудоустроиться. Как выяснилось, прокуроры помогли женщине с трудоустройством. К слову, всего на прием к прокурору области в поселке Федоровка обратились 15 граждан, проблемы которых были решены.