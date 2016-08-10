Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2016 году в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимали участие 59 677 человек, в том числе 47 342 человека с казахским языком обучения, 12 335 – с русским языком обучения. В нынешнем году МОН выделил 31 702 грантов, в том числе 2 950 мест – для обучения на подготовительных отделениях вузов, 28 752 грантов – для приема на 1-й курс (по очной форме обучения – 28 452, по заочной – 300 грантов). Право на размещение образовательных грантов получили 87 вузов, которые определены на конкурсной основе. С учетом указанных приоритетов 12 593 грантов выделяется на технические и технологические специальности, около 5 000 грантов – на педагогические, 2 690 грантов – на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, 3 000 грантов – на медицинские и другие специальности. Отметим, что в конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" принимают участие 9 797 человек. Среди участников конкурса: 2 208 обладателей нагрудного знака "Алтын белгі", 303 выпускника колледжа, 169 победителей международных и республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, 854 победителя международных и республиканских научных соревнований по общеобразовательным предметам, 948 победителей республиканских и международных спортивных соревнований, 9 победителей президентской олимпиады. Они имеют преимущество при присуждении образовательных грантов. Также в конкурсе участвуют: 492 детей-сирот, 363 инвалидов I, II групп, 37 абитуриентов, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, 1 053 представителя казахской национальности, не являющихся гражданами РК. Для этих категорий детей установлены квоты. Напомним, что в прошлом году было выделено 32 168 грантов: 2 500 мест распределены среди подготовительных отделений вузов и 29 668 грантов предназначены для приема на 1-й курс. Число грантов на очную форму обучения – 29 168, заочную – 500.