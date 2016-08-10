После того, как школа №4 дала трещину, детей перевели в 26-ю школу, а родителям сказали, что старое учебное заведение снесут, а на его месте построят новое. На сегодняшний день школа выглядит словно после бомбежки. Разрушенные стены, отсутствие полов и дверей. Как рассказал охранник, 22 января, после того, как родители забрали своих чад по домам, около 7 часов вечера стена в игровой комнате рухнула, после этого школу закрыли, а детей перевели учиться в другое учебное заведение. Родители, конечно, поначалу были не против, что их дети учебный год будут заканчивать в другой школе, но теперь задаются вопросом, неужели им придется своих чад оформлять в другую школу? Многим этого не хотелось бы, ведь в 4-ой школе обучение велось на государственном языке, родители боятся, что в других школах этого не будет, да и к тому же добираться придется намного сложнее. - Сумки у детей большие, книг много, и вот все эти учебники, если дети идут пешком, им приходится нести на себе три остановки, а кто едет на автобусе, то нужно с пересадками, потому что прямого маршрута нет. Многие родители хотят, чтобы дети ходили в школу с государственным языком обучения, теперь получается, мы вынуждены отдать их в 39-ю школу, таким образом, ущемляют наши права в выборе языка обучения. Получается, в Казахстане нехватка школ с казахским языком обучения? Это я замечаю в районе «Зенит» и «Сарытау», также и у нас во втором рабочем нет ни одной школы с казахским языком обучения, - возмущается один из родителей Алтынбек АБДУЛЬМАНОВ. Но в городском отделе образования спешат успокоить родителей, несмотря на то, что дети пока будут учиться в другой школе, для них все остальное останется прежним. - В 26 школе обучение ведется на двух языках, это смешанная школа, поэтому проблем не возникнет. Когда дети придут туда, они не станут ее учениками, они также останутся учениками 4-ой школы, просто они временно арендуют классы. Учителя 4-ой школы не увольняются, не сокращаются, они также будут учить своих учеников, но пока в 26-ой школе, - пояснила заместитель руководителя городского отдела образования Батика ПАЙДИНА. В настоящее время уже разработан проект на строительство новой четырехэтажной школы, рассчитанной на 300 учеников. Снос старого учебного заведения и возведение нового начнется в самое ближайшее время, поэтому на следующий год дети смогут вернуться в новую школу, заявляют в отделе образования.