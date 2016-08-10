Мужчина с ожогами 95% кожного покрова умер в больнице этой ночью, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». pozhar - К сожалению, и второй пострадавший скончался ночью, - рассказал директор Бурлинской ЦРБ Жумабек ШАЙХИЕВ. Следует напомнить, что 8 августа вечером умер работник АГЗС – 58-летний мужчина, который при взрыве получил 75% ожогов кожного покрова. Взрыв на газозаправке в Аксае произошел в 15 часов 5 августа. Взорвались две емкости по 10 кубометров сжиженного газа в каждой. Двое мужчин 58 и 59 лет – получили тяжелейшие ожоги. Один из пострадавших работал оператором АЗГС, второй – водитель, который заправлял свою машину. Заправка принадлежит ТОО «Алау», которое арендовал ТОО «Криоген газ сервис». Между тем, до сих пор неизвестна причина взрыва. В ДВД ЗКО, трудовой инспекции и ТОО «Криоген газ сервис» отказались назвать причину взрыва сжиженного газа до окончания следствия.