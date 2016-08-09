фото с сайта belrynok.ru Как сообщили в пресс-службе ДВД области, 8 августа дорожно-патрульные полицейские местной полицейской службы УВД Шымкента сержант полиции Нурбол Мукашев и младший сержант Аблай Мырзахмет спасли 45-летнюю женщину. "Днем около 13.35 часов на стационарный пост полиции УВД города, расположенный в парке Абая, поступило сообщение о том, что на территории парка неизвестная женщина совершила самоподжог. Сразу же на место происшествия прибыли сотрудники МПС УВД Шымкента. Обнаружив женщину, полицейские тут же бросились ей на помощь. Они потушили пламя и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что потерпевшую с ожогами доставили в одну из городских больниц. Ею оказалась 45-летняя жительница Шымкента, которая предположительно облила себя горючей смесью, похожей на бензин, и подожгла себя. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Абайского ОП УВД Шымкента. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведения до самоубийства". Стражи порядка выясняют мотивы и обстоятельства происшествия. Проводится досудебное расследование.