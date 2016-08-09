BeeTV – это более 100 ТВ каналов и 5700 фильмов, сериалов и мультфильмов для абонентов Beeline и «Интернет Дома». Среди преимуществ BeeTV - доступ с 2 любых устройств (Smart TV или смартфон, планшет) и не тарифицируемый трафик в мобильной сети Beeline.«Мы постоянно развиваем и улучшаем BeeTV. За полтора года существования данного продукта, кроме абонентов «Интернет Дома» он стал доступен клиентам Beeline и пользователям SmartTV LG и Samsung. Олимпийские игры - крупнейшее спортивное событие, которое будет смотреть более 1 миллиарда зрителей по всему миру. И мы не хотим в чём-либо ограничивать наших клиентов. Поэтому сегодня мы рады объявить, что Beeline – первый мобильный оператор в Казахстане, который будет транслировать Олимпийские игры. С BeeTV наши клиенты смогут наблюдать за спортивными состязаниями с любого устройства с выходом в интернет и поддержкой 3G/4G от Beeline», - комментирует коммерческий директор ТОО 2Day Telecom (TM BeeTV/ Beeline «Интернет Дома») Сергей Нищев. Интерактивный сервис нового формата BeeTV был запущен в апреле 2015 года. Услуга использует все преимущества передовой технологии OTT (Over The Top). Сервис отличается от аналогов на рынке возможностью просмотра легального телевизионного контента при помощи мобильного интернета, Wi-Fi и проводного интернета на нескольких устройствах одновременно, включая мобильные гаджеты. Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.
Вам может быть интересно
Электричество отключили у жителя ЗКО, судившегося с электросетевой компанией
Мужчина подавал иск в суд, однако в удовлетворении требований ему отказали. А 21 января 2026 года его дом отключили от электроэнергии.
Каждый десятый казахстанец промолчит о преступлении — исследование
Все больше казахстанцев не готовы обращаться в правоохранительные органы, даже если станут свидетелями преступления. По данным опроса Бюро н...
«Золотые правила» 103-летней жительницы ЗКО Марии Пащенко
У Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семеновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Радуют ба...
Құлсарыда оқушының балтамен шабуылынан кейін мектеп директоры қызметінен кетті
Алтыншы ақпанда мектеп басшысы өз еркімен қызметінен кеткен.
Более полусотни жителей ЗКО госпитализировали с корью
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.
Тела женщины и троих детей обнаружили в частном доме в Актобе
Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.
В Казахстане женщина выбросила двоих детей из окна — её задержали
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
В ЗКО пытались ввезти вейпы из России
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.
Более 600 млн тенге вывели со счёта медорганизации в Мангистау
Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.