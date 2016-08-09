BeeTV – это более 100 ТВ каналов и 5700 фильмов, сериалов и мультфильмов для абонентов Beeline и «Интернет Дома». Среди преимуществ BeeTV - доступ с 2 любых устройств (Smart TV или смартфон, планшет) и не тарифицируемый трафик в мобильной сети Beeline.

XXXI летние Олимпийские игры проходят в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Церемония открытия состоялась 5 августа. В соревнованиях принимают участие более 10 000 спортсменов из 207 стран мира. Среди участников разыгрываются 306 медалей в 28 видах спорта, среди которых гольф и регби будут представлены впервые после долгого перерыва. Игры проходят на 32 спортивных объектах в Рио-де-Жанейро. Закрытие состоится 21 августа.«Мы постоянно развиваем и улучшаем BeeTV. За полтора года существования данного продукта, кроме абонентов «Интернет Дома» он стал доступен клиентам Beeline и пользователям SmartTV LG и Samsung. Олимпийские игры - крупнейшее спортивное событие, которое будет смотреть более 1 миллиарда зрителей по всему миру. И мы не хотим в чём-либо ограничивать наших клиентов. Поэтому сегодня мы рады объявить, что Beeline – первый мобильный оператор в Казахстане, который будет транслировать Олимпийские игры. С BeeTV наши клиенты смогут наблюдать за спортивными состязаниями с любого устройства с выходом в интернет и поддержкой 3G/4G от Beeline», - комментирует. Интерактивный сервис нового формата BeeTV был запущен в апреле 2015 года. Услуга использует все преимущества передовой технологии OTT (Over The Top). Сервис отличается от аналогов на рынке возможностью просмотра легального телевизионного контента при помощи мобильного интернета, Wi-Fi и проводного интернета на нескольких устройствах одновременно, включая мобильные гаджеты. Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.